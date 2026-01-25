Beyninizi zinde tutmak için 45 yaşından itibaren yapılması gereken 12 ipucu:

DEMANS

Yaş ilerledikçe, özellikle 65 yaş üzerinde belli başlı zihinsel aktivitelerde kayıp başlar. Bunların ilki bellektir. Normal yaşlanma sürecinde, bellek kaybı sınırlı durumlar için geçerli iken, bunamada, bellek kaybı yıllar içerisinde kişinin yeni hiçbir şeyi hatırlamaması, öğrenememesi ile karakterize olur. Bu durum giderek ilerler ve kişi her gün yaptığı işleri, en yakınındaki insanların isimlerini bile hatırlayamaz duruma gelir. Süreç içerisinde, hasta yardımsız yaşamını sürdüremez. Yatağa ve bakıma muhtaç olur.

Demans, yaşa bağlı bir hastalık olarak kabul edilir. Ancak bu, genç yaşta bile hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmez. Alman Beyin Vakfı uzmanlarının açıkladığı gibi, erken dönemde önlem alınırsa vakaların yaklaşık yarısı önlenebilir.

Yaşlılıkta hastalığın gelişmesi için toplam 14 risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

eğitim

işitme bozukluğu

yüksek LDL kolesterol

depresyon

beyin travması (örneğin, temas sporlarından kaynaklanan)

hareketsizlik

diyabet mellitus

sigara

yüksek tansiyon

obezite

aşırı alkol tüketimi

sosyal izolasyon

hava kirliliği

görme kaybı

45 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLER İÇİN DEMENSA KARŞI 12 İPUCU

Artık bunu önlemek veya zamanında önlem almak çok önemli. Bu amaçla, Beyin Vakfı uzmanları, bunama riskini önemli ölçüde azaltabilecek "45 yaş ve üzeri kişiler için 12 ipucu" sunuyor.

İşitme yetinizi düzenli olarak test ettirin ve gerekirse işitme kaybınızı işitme cihazıyla telafi edin.

Kolesterol seviyenizi düşürmeye özen gösterin . Sağlık sigorta şirketlerinin önerdiği üç yılda bir yapılan kontroller kapsamında kolesterolünüzü (özellikle LDL kolesterolünüzü) düzenli olarak kontrol ettirin. Kolesterolünüz patolojik olarak yüksekse ve diyet ve fiziksel aktivite önlemleriyle kontrol altına alınamıyorsa, kan kolesterol seviyenizi normalleştirmek için lipid düşürücü ilaçlar (statinler olarak adlandırılanlar) düşünülmelidir. Doktorunuzla konuşun.

Eğer moral bozukluğu yaşıyorsanız veya haftalarca süren kalıcı bir depresif ruh hali içindeyseniz, aile doktorunuzla konuşun . Depresyon tedavi edilebilir!

Beyin yaralanmalarından kaçının – boks gibi yüksek riskli sporlarda daima baş koruyucu ekipman kullanın.

Hiçbir spor cinayet değildir! Haftada iki üç kez en az 30 dakika spor yapın.

Diyabet teşhisi konulursa ilaçla tedavi edilmesi gerekir. Yüksek kan şekeri seviyeleri diyet ve düzenli egzersizle kontrol altına alınabilir.

Sigarayı bırakın. Birçok sağlık sigorta şirketi sigara bırakma programları sunmaktadır; nikotin bantları da geçici olarak yardımcı olabilir.

Her doktor randevusunda ve mümkün olan her fırsatta , örneğin eczanelerde tansiyon ölçümü yaptırın. Ölçümler 140/90 mmHg'nin üzerindeyse, genellikle tansiyonunuzu düşürmek için ilaç kullanmanız gerekir. Bu eşiğin altında kalan yüksek tansiyon ise genellikle daha sağlıklı bir yaşam tarzıyla kontrol altına alınabilir.

Fazla kilolu olanların kilo vermeyi hedeflemeleri gerekir. Birçok sağlık sigorta şirketi, poliçe sahiplerine beslenme tavsiyeleri ve daha aktif bir yaşam tarzı için motivasyon sağlayan özel koçluk programları sunmaktadır.

Alkolu bırakın. Alkol bir nörotoksindir ve düzenli tüketimi beyin de dahil olmak üzere onarılamaz hasara neden olur.

Sosyal izolasyondan kurtulun. Televizyon karşısında yalnız oturmak veya internette gezinmek yerine, dışarı çıkın ve insanlarla bir arada olun. İster müze ziyareti, ister kitap okuma, ister arkadaşlarınızla kahve içme, ister spor kulübü olsun: insanlarla etkileşim kurduğunuz her an, beyninizi aktif olarak çalıştırırsınız.

Gözlerinizi düzenli olarak muayene ettirin ve gerekirse gözlük veya kontakt lenslerle görme bozukluklarını düzeltin.

Özetle, şu temel kural çıkarılabilir: Sağlıklı beslenin ve bol bol ve düzenli egzersiz yapın (!), alkol ve sigaradan uzak durun, sosyal ilişkiler kurun ve olası demans tetikleyici hastalıkları erken teşhis ve tedavi etmek için her üç yılda bir aile doktorunuza muayene olun, ayrıca görme ve işitme testleri yaptırın.

Bu yöntem fayda sağlıyor: "Bu sayede sadece bunama riskinizi yarıya indirmekle kalmıyor, aynı zamanda tehlikeli kardiyovasküler hastalıklar veya kanser riskinizi de azaltıyorsunuz."