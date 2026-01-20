Ayak mantarını hafife almayın!

Ayak mantarı, halka kurdu olarak bilinen bir enfeksiyon türüdür. Ayak mantarı, halka kurdu olarak bilinen bir enfeksiyon türüdür - Enfeksiyon, doğrudan temas ve havlu veya ayakkabı gibi ortak kullanılan eşyalar yoluyla yayılır.

Enfeksiyon doğrudan temas yoluyla kolayca bulaşır, ancak duşlar, soyunma odaları ve yüzme havuzları gibi ortak kullanılan yüzeylerin yanı sıra ayakkabı veya havlu paylaşımı yoluyla da bulaşabilir.

Ayak mantarı, antifungal kremler ve ilaçlarla etkili bir şekilde tedavi edilebilse de, enfeksiyona karşı korunmada önleme çok önemlidir. Ayrıca, tedaviyi erken bırakmamak da önemlidir, çünkü enfeksiyon geri dönebilir ve tedaviye karşı daha dirençli hale gelebilir.

AYAK MANTARI NEDİR?

Ayak mantarı, yaygın bir mantar enfeksiyonudur (mantarların neden olduğu). Bu enfeksiyon, bir veya her iki ayakta kaşıntı, yanma ve deri döküntüsü şeklinde yanma hissine neden olur.

Çoğunlukla ayak parmakları arasında görülür, ancak ayağın üst kısmını, tabanını ve topuğu da etkileyebilir. Cilt pullanabilir, çatlayabilir ve kabarcıklar oluşabilir. Bazen ayaklar hoş olmayan bir koku yayar.

Ayak mantarı, "ringworm" olarak bilinen bir enfeksiyon türüdür . Ayak mantarının diğer adı "tinea pedis"tir. "Tinea" ringworm'un diğer adıdır ve "pedis" ayak veya ayaklar anlamına gelir.

AYAK MANTARI RİSKİ TAŞIYAN KİŞİLER

Ayak mantarı herkeste görülebilir, ancak en sık erkeklerde ve 60 yaş üstü kişilerde ortaya çıkar. Aşağıdaki durumlarda ayak mantarı gelişme olasılığı daha yüksektir:

Diyabet

Obezite

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Ayaklarda doku hasarı veya yaralar

Ayak mantarı belirtileri

Ayak mantarının belirtileri şunlardır:

Çatlamış ve pul pul dökülen cilt

Kaşıntılı cilt

Cilt döküntüsü

Yanma hissi

AYAK MANTARI BELİRTİLERİ NASIL HAFİFLETİLİR?

Ayaklar kuru, temiz ve serin tutulmalıdır. Mümkünse çorap veya ayakkabı giyilmemelidir. Ayrıca, mantarın vücudun diğer bölgelerine yayılmasına yol açabileceği için ayaklarınızı kaşımaktan kaçınmalısınız.

AYAK MANTARI TÜRLERİ

Belirtiler, kişinin sahip olduğu ayak mantarı türüne bağlıdır.

Ayak parmakları arasında enfeksiyon: En yaygın ayak mantarı türüdür. Genellikle dördüncü (yüzük) ve beşinci (serçe) ayak parmakları arasındaki deriyi etkiler. Deri renk değiştirebilir, çatlayabilir, soyulabilir veya pul pul dökülebilir.

Mokasen tipi enfeksiyon: Ayak tabanlarını, topukları ve ayak kenarlarını etkiler. Ayaklar birkaç gün ağrıyabilir, ardından ayak tabanındaki deri kalınlaşır ve çatlar. Nadir durumlarda tırnaklar da enfekte olabilir, bu durumda tırnaklar kalınlaşır, kolayca kırılır ve düşer.

Veziküler tip enfeksiyon: Genellikle ayak tabanında görülür, ancak ayakların herhangi bir yerinde de ortaya çıkabilir. Sıvı dolu şişlikler veya kabarcıklar (veziküller) ile karakterizedir.

Ülseratif enfeksiyon: Ayak mantarının en nadir görülen şeklidir. Genellikle ayak parmakları arasında açık yaralar (ülserler) oluşur ve ayak tabanında da görülebilir.

AYAK MANTARININ NEDENLERİ

Ayak mantarına çeşitli farklı mantar türleri neden olabilir.

Enfeksiyon genellikle doğrudan cilt teması veya derinin dökülen kısımlarıyla temas yoluyla yayılır. En sık olarak soyunma odaları, yüzme havuzları ve saunalar gibi kalabalık grupların kullandığı yerlerde bulaşır.

Ayrıca enfekte yüzeylerle temas yoluyla da bulaşabilir. Ayak mantarı, enfeksiyonu olan bir kişiyle havlu, çorap veya ayakkabı paylaşımı yoluyla da bulaşabilir.

AYAK MANTARI BULAŞICI MIDIR?

Ayak mantarı bulaşıcıdır. Derinin üzerinde veya içinde büyüyen bir mantardır. Mantarların üremek için ısıya ve neme ihtiyacı vardır. İnsanlar genellikle her gün çorap ve dar ayakkabı giyerler, bu da sıcak ve nemli bir ortam yaratır; bu da ayak mantarının gelişmesi için ideal koşullardır.

AYAK MANTARININ TEŞHİSİ

Bir sağlık uzmanı genellikle ayakları ve belirtileri muayene ederek ayak mantarını teşhis edebilir. Bazı durumlarda doktor, deriden küçük bir örnek (biyopsi) alıp laboratuvar analizine gönderebilir. Örneğe birkaç damla potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi eklenir; bu çözelti deri hücrelerini çözer ve mikroskop altında yalnızca mantar hücreleri görünür hale gelir.

AYAK MANTARININ TEDAVİSİ

Reçetesiz veya reçeteli mantar önleyici kremler, merhemler, jeller, spreyler veya tozlar, ayak mantarını etkili bir şekilde tedavi eder. Bu ürünler klotrimazol, mikonazol, tolnaftat veya terbinafin içerir.

Bazı antifungal ilaçlar, ağızdan alınan ve flukonazol, itrakonazol veya terbinafin içeren tabletler halinde de mevcuttur. Reçete edilen tedavinin tamamını bitirmek önemlidir. Tedavi çok erken kesilirse, enfeksiyon geri dönebilir ve tedavisi daha zor olabilir.

TEDAVİ EDİLMEYEN AYAK MANTARININ SONUÇLARI

Ayak mantarı, ayağın tabanının tamamına yayılabilir ve "mokasen" tipi enfeksiyona yol açabilir. Bu tip ayak mantarında, ayak tabanındaki, topuklardaki ve ayak kenarlarındaki deri kurur, kaşınır ve pul pul dökülür.

Daha ciddi vakalarda, sıvı dolu kabarcıklar veya açık yaralar oluşabilir. Kabarcıklar çoğunlukla ayak tabanında görülür ancak ayakların herhangi bir yerinde de ortaya çıkabilirler. Açık yaralar genellikle ayak parmakları arasında görülür, ancak ayağın alt kısmında da olabilirler. Ayaklar ayrıca hoş olmayan bir kokuya da sahip olabilir.

Ayak mantarı genellikle kendiliğinden geçmez. Tedavi edilmezse, vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir, bunlar arasında şunlar yer alır:

Tırnaklar: Tırnak mantarı enfeksiyonlarının tedavisi daha zordur ve genellikle çeşitli tedavilere karşı daha dirençlidir.

Eller: Benzer bir mantar enfeksiyonu ellere de yayılabilir. Bu, kişinin enfekte olmuş ayaklarını kaşıması veya hem ayaklarını hem de ellerini silmek için aynı havluyu kullanması durumunda olur.

Kasık: Ayak mantarına neden olan aynı mantar kasık bölgesine de yayılabilir ve kaşıntılı kasıklara yol açabilir. Genellikle duş veya banyodan sonra aynı havlunun kullanılmasıyla ayaklardan kasıklara bulaşır.

AYAK MANTARININ ÖNLENMESİ

AYAK MANTARI ENFEKSİYONU RİSKİNİ AZALTMANIN BİRÇOK YOLU VARDIR: