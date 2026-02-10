Toyota’dan sürpriz hamle: Gözünü bu sektöre dikti

Toyota’dan sürpriz hamle: Gözünü bu sektöre dikti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Toyota, bu kez yeni bir otomobil tanıtımıyla değil, Fluorite adını taşıyan açık kaynaklı bir oyun motoruyla gündeme geldi. Şirket, Fluorite’ı oyun dünyasına girmek için değil; araç içi dijital ekranlar, göstergeler ve etkileşimli sistemlerde daha ekonomik, hafif ve yüksek verimli bir yazılım altyapısı kurmak hedefiyle geliştirdi.

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota, Fluorite adını verdiği kendi geliştirdiği oyun motorunu tanıttı.

Proje, Toyota Connected North America ekibi ile Jamie Kerber’ın ortak çalışmasıyla geliştirildi. Fluorite, açık kaynaklı yapısıyla dikkat çekerken, Google tarafından geliştirilen kullanıcı arayüzü kiti Flutter’ı temel alıyor.

Toyota’nın bu hamlesi, şirketin doğrudan oyun sektörüne yöneldiği şeklinde değerlendirilmiyor.

Fluorite’ın geliştirilme hedefinin, son dönemde otomotiv dünyasında yoğun biçimde tercih edilen Unreal Engine benzeri oyun motorlarına yerli ve esnek bir alternatif sunmak olduğu vurgulanıyor.

Toyota ABD'de yüz binlerce aracı geri çağırdı - Haber 7 OTOMOBİL

Toyota'dan yeni bir marka geliyor: Adı ne olacak, hangi modellerde yer alacak?Toyota'dan yeni bir marka geliyor: Adı ne olacak, hangi modellerde yer alacak?

YÜKSEK MALİYET VE DONANIM YÜKÜNÜ AZALTMA HEDEFİ

Şirketin yaptığı değerlendirmelerde, bu tür gelişmiş oyun motorlarının yüksek lisans maliyetleri ve ciddi donanım kaynakları gerektirdiği tespit edildi. Mevcut çözümlerin özellikle araç içi bilgi-eğlence sistemleri ve gömülü yazılımlar için gereğinden fazla ağır olduğu belirtildi. Bu nedenle daha hafif, daha verimli ve otomotiv ihtiyaçlarına uyumlu bir motor geliştirme yoluna gidildi.

ECS MİMARİSİ VE C++ İLE YÜKSEK PERFORMANS

Resmi bilgilere göre Fluorite, veri merkezli ECS (Entity-Component-System) mimarisi temel alınarak geliştirildi. Oyun motorunun çekirdeğinin C++ diliyle yazılması ise özellikle gömülü sistemler ve donanım kapasitesi sınırlı cihazlarda daha yüksek performans ve verimlilik elde edilmesini amaçlıyor.

Toyota, Fluorite hamlesiyle araç içi ekranlar, dijital gösterge panelleri ve etkileşimli sistemlerde daha esnek, ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir yazılım altyapısı kurmayı amaçlıyor. Motorun açık kaynak olarak geliştirilmesiyle birlikte, küresel geliştirici topluluğunun katkılarına kapı aralanacağı ve sistemin sürekli olarak zenginleşeceği özellikle vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Otomotiv
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Alman otomotiv devi yüz binlerce aracı geri çağırdı
Alman otomotiv devi yüz binlerce aracı geri çağırdı