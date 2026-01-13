Toyota'dan yeni bir marka geliyor: Adı ne olacak, hangi modellerde yer alacak?

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Toyota ve Gazoo Racing modelleri arasında daha net bir ayrım yaratmak istediğine uzun zamandır işaret ediyordu.

Japon otomobil üreticisi, faaliyetlerini neredeyse bağımsız olarak faaliyet gösterecek beş ayrı markaya bölerek planlarında değişiklik yapacağını uzun zaman önce duyurmuştu.

Artık Toyota ve onun yan kuruluşları olmayacak ancak Lexus ve Daihatsu'nun şimdiye kadar neredeyse özerk markalar olarak faaliyet göstermesi gibi, GR için de aynı şey olacak; tıpkı birkaç gün önce Century'nin Ekim 2025 sonunda yeni, bağımsız bir marka olarak ilk modelini tanıtması gibi .

Toyota, uygun fiyatlı modellerle geniş kitle pazarına odaklanırken, GR (Gazoo Racing) ise yarış performansı modelleri sunacak. Daihatsu ise aynı plan kapsamında, kentsel yaşam için "akıllı küçük çözümlere" odaklanacak.

Century büyük olasılıkla küresel, bağımsız, ultra lüks bir Toyota markasına dönüşecek ve Lexus'un çok üstünde konumlanacak; Lexus ise rekabetten etkilenmeden yenilikler geliştirmeye ve benzersiz teklifler oluşturmaya odaklanacak.

Bundan böyle Toyota Gazoo Racing, sadece Gazoo Racing olarak anılacak . Ekim ayı sonlarında Japonya Mobilite Fuarı'nda ilk kez sunulan yeni "hiyerarşiye" göre ise GR, Toyota'nın ana serisi ve giriş seviyesi Daihatsu'nun üstünde, Lexus ve Century'nin ise altında yer alıyor.

Ancak GR, adındaki "Yarış" unsuruna sadık kalarak WRC gibi en üst düzey motor sporları şampiyonalarına katılmaya devam edecek. Öte yandan, Gazoo Racing ailesinin en çok beklenen üyesi muhtemelen 640 beygir gücünde 4.0 litrelik çift turbo V8 motora sahip hibrit süper otomobil GR GT olacak .

Bu modelin, GR Yaris, GR86 ve GR Corolla gibi modelleri de içeren, halihazırda dinamik bir ürün yelpazesine katılması bekleniyor.