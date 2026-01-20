Renault artık drone üretecek

Avrupa’daki artan savunma ihtiyaçları ve değişen jeopolitik dengeler, otomotiv devlerini askeri üretime yönlendiriyor. Bu kapsamda Fransız otomobil üreticisi Renault, savunma sanayisinde stratejik bir adım atarak Fransız ordusu için insansız hava aracı (İHA) üretmeye hazırlanıyor.

RENAULT’TAN AÇIKLAMA

Renault’tan yapılan açıklamada, projenin Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı ve Fransız savunma tedarik ajansının denetimi altında yürütüldüğü ifade edildi. Şirketin Turgis Gaillard ile ortaklık kurarak askeri drone teknolojileri geliştireceği kaydedildi.

Renault kârını yüzde 6 artırdı!

Renault’nun Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, konuya ilişkin Fransız televizyonu BFM TV’ye yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Birkaç ay önce Fransız drone sanayisini geliştirmeye yönelik bir proje için bizimle temasa geçildi. Endüstriyel üretim, tasarım ve seri imalat konusundaki uzmanlığımız nedeniyle seçildik.”

Cambolive, bu yeni adıma rağmen şirketin birincil önceliğinin otomotiv sektörü olmaya devam edeceğini belirtti.

Renault'dan dizel motorlara veda: Geleceği artık hibritte!

RENAULT VE TURGIS GAILLARD’TAN DRONE HAMLESİ

Fransız basınında çıkan iddialara göre, Renault ve Turgis Gaillard, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik dronelar geliştirmeyi planlıyor ve bu araçların oldukça rekabetçi maliyetlerle üretilmesi hedefleniyor. La Tribune gazetesinin haberinde, üretimin ilk yılı tamamlandığında aylık 600 adetlik bir kapasiteye ulaşılabileceği öne sürüldü.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Üretim tesislerine yönelik spekülasyonlarda ise, drone’ların Renault’nun Cléon ve Le Mans fabrikalarında seri üretilebileceği iddiaları öne çıkarken, şirketten bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Renault’nun bu adımı, Avrupa genelinde otomotiv ve yan sanayi şirketlerinin askeri teçhizat üretimine katıldığı daha geniş kapsamlı bir sürecin parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce otomotiv yan sanayi şirketi Valeo'nun bir drone paktına katıldığı, Fonderie de Bretagne'ın ise mühimmat kovanı üretimi için hazırlıklara başladığı bildirilmişti.