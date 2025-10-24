Renault kârını yüzde 6 artırdı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre grup geliri yüzde 6,8 artışla 11,4 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde otomotiv segmenti gelirleri 2024'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 5,1 artarak 9,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Grubun 9 aylık geliri ise 39,1 milyar avro oldu.

Otomotiv gelirlerini yılın 9 ayında 34,3 milyar avroya çıkaran şirket, faaliyet marjını ise yaklaşık yüzde 6,5 düzeyinde korudu.

Elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlardaki payı yüzde 44'e ulaştı. Renault 5 E-Tech, Avrupa B segmentinde liderliğini sürdürürken, Clio modeli Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci otomobil oldu.

Otomotivde yeni savaş: Nadir toprak elementleri için yarış başladı!

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 529 BİNİ AŞKIN ARAÇ SATILDI

Renault Group, üçüncü çeyrekte toplam 529 bin 486 araç satışı gerçekleştirdi. Satışlar bu dönemde yüzde 9,8 artarken, uluslararası pazarlarda yüzde 14,9, Avrupa'da ise yüzde 7,5 büyüme görüldü.

Grubun, yılın 9 ayında toplam satış hacmi yüzde 3,8 artışla 1 milyon 698 bin 964'e ulaştı. Ayrıca şirket, Avrupa genelinde üçüncü sıradaki konumunu korudu.

Gruba bağlı üç otomotiv markası da bu dönemde büyüme gösterdi. Renault markası, Avrupa pazarında üçüncü sırada yer alırken, elektrikli araç satışları grup içindeki toplam satışların yüzde 20'sini aştı. Renault 5 E-Tech B segmentinde birinci sırada yer alırken, hibrit segmentte ikinci, hafif ticari araçlarda ikinci ve Fransa genelinde birinci oldu.

Dacia, perakende binek otomobil satışlarında ikinci sırada yer aldı ve Avrupa genelinde binek araç satışlarında 9. sıraya yükseldi. Sandero, Avrupa genelinde tüm satış kanallarında en çok tercih edilen otomobil ünvanını sürdürdü. Alpine markası ise geçen yılın aynı dönemine göre bu çeyrekte satışlarını iki katın üzerinde artırdı.

Grup, bu yıla ilişkin finansal beklentilerini 15 Temmuz'da güncellerken, işletme marjını yaklaşık yüzde 6,5, serbest nakit akışını ise 1-1,5 milyar avro arasında öngörüyor.

Avrupa’da işten çıkarma furyası: Otomotivden perakendeye her sektörde kriz dalgası

"BİR SONRAKİ ORTA VADELİ PLANIMIZI ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Mali İşler Direktörü Duncan Minto, zorlu bir ortamda, elektrikli, içten yanmalı ve hibrit araçları kapsayan etkileyici ve rekabetçi ürünlerinden faydalanmaya devam ederek, bu çeyrekte yüzde 6,8 artış sağladıklarını belirtti.

Hem mevcut operasyonlarının hem de grubun uzun vadeli hedefleri için stratejik bir varlık olmaya devam eden finansal iştirakleri Mobilize Financial Services'in güçlü performansından da faydalandıklarını vurgulayan Minto, şunları kaydetti: