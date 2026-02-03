Otomobillerde gizli kapı kolları yasaklanıyor

Alınan kararın arkasında, kazalar sırasında elektrik sisteminin devre dışı kalması nedeniyle kapıların açılamaması ve bunun yol açtığı can kaybı riskinin artması yatıyor. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni düzenleme, araçların hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahaleyle açılabilen mekanik mekanizmalara sahip olmasını zorunlu kılıyor.

ÖLÜMCÜL KAZALAR KARARI HIZLANDIRDI

Yeni kurallar, Çin'de Xiaomi elektrikli araçlarının karıştığı ve kapıların kaza sonrası kilitli kalması nedeniyle yolcuların tahliye edilemediği trajik olayların ardından geldi.

Son dönemde Chengdu ve Tongling şehirlerinde yaşanan kazalarda, çevredekilerin yardıma koşmasına rağmen elektronik kapı kollarının çalışmaması sonucu kurtarma çalışmaları başarısız olmuştu. Devlet medyasının verilerine göre, Çin'de en çok satan 100 yeni nesil aracın yaklaşık yüzde 60'ı şu anda bu tartışmalı tasarımı kullanıyor.

2027 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, bagaj kapısı hariç tüm araç kapılarında en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm boyutlarında bir açıklık bulunması ve kapı kolunun el ile kolayca tutulabilir şekilde tasarlanması zorunlu tutulacak.

Ayrıca araç içindeki mekanik açma kollarının yerini gösteren belirgin işaretlerin bulunması da zorunlu hale getirilecek. Hali hazırda onaylanmış ve piyasaya çıkış aşamasında olan modeller için ise tasarımlarını güncellemeleri amacıyla 2029 yılına kadar iki yıllık ek süre tanınacak.

KÜRESEL ÜRETİCİLER DE ETKİLENECEK

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin’in attığı bu adım, yalnızca yerel markaları değil, Tesla başta olmak üzere küresel otomotiv devlerini de yakından ilgilendirecek.

Uzmanlara göre üreticiler, Çin pazarı için ayrı bir tasarım ve üretim maliyetine girmek yerine, küresel modellerinde yeniden standart mekanik kapı kollarını tercih edebileceği öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki güvenlik otoriteleri de benzer şikayetler üzerine gizli kapı kolu sistemlerine yönelik incelemelerini sürdürüyor.