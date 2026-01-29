Otomotiv devi yapay zekaya geçecek: En ünlü 2 modelinin üretimini durduracak

Yayınlanma:
Tesla, düşük satış rakamları nedeniyle amiral gemisi modelleri Model S ve Model X’in üretimini durdurarak odağını robotik ve yapay zeka teknolojilerine kaydırıyor.

Musk, Model S sedan ve Model X SUV üretiminin sona erdirileceğini ve bu kararın Optimus insansı robotunun üretimine alan açmak amacıyla alındığını açıkladı.

Musk, “Model S ve Model X programlarını onurlu bir şekilde emekliye ayırmanın zamanı geldi. S/X programlarını sonlandırıyoruz. Bu, otonom bir geleceğe geçişimizin bir parçası” ifadelerini kullandı.

tessla.jpg

Bu kapsamda, Tesla’nın Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında Model S ve Model X üretim hatları, yılda 1 milyon adet robot üretecek şekilde Optimus üretim hattına dönüştürülecek.

Tesla, ABD’de Model S ve Model X sahiplerine satış sonrası desteği sürdürecek. Ancak mevcut stoklar tükendikten sonra, ikinci çeyrek itibarıyla resmi teslimatlar sona erecek.

Tesla’ya bilanço şoku: Gelirler çakıldıTesla’ya bilanço şoku: Gelirler çakıldı

TESLA’NIN TESLİMATLARINDAKİ PAYININ DÜŞÜŞÜ

Tesla, üç aylık satış raporlarında Model S, Model X ve Cybertruck modellerini “Diğer Modeller” başlığı altında sınıflandırıyor.

Bu grubun toplam teslimatlar içindeki payı, daha erişilebilir Model 3 ve Model Y’nin piyasaya çıkmasının ardından yıllar içinde istikrarlı biçimde geriledi.

2019’un başında “Diğer Modeller”, Tesla’nın küresel üç aylık teslimatlarının yaklaşık %20’sini oluşturuyordu. Bu oran 2022’nin dördüncü çeyreğinde %4’e, 2025’in dördüncü çeyreğinde ise %2,78’e kadar düştü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

