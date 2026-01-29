Tesla’ya bilanço şoku: Gelirler çakıldı

Tesla’ya bilanço şoku: Gelirler çakıldı
Yayınlanma:
Tesla'nın 2025 yılı dördüncü çeyreğinde net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azalarak 840 milyon dolara geriledi. Şirketin geliri de yıllık bazda yüzde 3 düştü.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin kâr performansında keskin bir düşüş kaydedildi.

GELİR VE NET KÂRDA KESKİN DÜŞÜŞ

Bilançoya göre, Tesla'nın dördüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolara indi. Şirketin net karı ise çok daha sert bir düşüşle, bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 2,1 milyar dolardan yüzde 61 gerileyerek 840 milyon dolara düştü. Hisse başına kar 60 sentten 24 sente indi.

YILLIK BAZDA AZALDI

2025 yılı genelinde de şirketin geliri yıllık bazda yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolar oldu. Yıllık net kar ise yüzde 46'lık düşüşle 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor

TESLİMAT SAYILARI GERİLEDİ

Üretim ve teslimat rakamlarında da düşüş yaşandı. Şirket, 2025'in son çeyreğinde 434 bin 358 araç üretirken, 418 bin 227 adet teslimat gerçekleştirdi. Teslimat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 azaldı.

Tüm bu düşüşlere rağmen, Tesla'nın dördüncü çeyrek gelir ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tesla Cybertruck ile rekabet edecekti ama unutuldu!Tesla Cybertruck ile rekabet edecekti ama unutuldu!

YATIRIM PLANLARI DUYURULDU

Şirket yaptığı açıklamada, bu yıl temiz enerji, ulaşım ve otonom robot altyapısına daha fazla yatırım yapılacağını duyurdu. Ayrıca Tesla'nın, 16 Ocak'ta yapay zeka şirketi xAI hisselerini almak için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kaynak:AA

