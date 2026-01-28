Tesla Cybertruck ile rekabet edecekti ama unutuldu!

Ortaya çıkan yeni görüntüler, bu özel elektrikli pick-up'ın sadece bir tasarım çalışması olmadığını , neredeyse tamamlanmış bir araç olduğunu ve Koreli markanın diğer, daha acil planlarına odaklanabilmesi için geçici olarak projeden vazgeçildiğini gösteriyor.

Auto&Design dergisi, bu "görünmez" pikapın varlığını gün yüzüne çıkararak, Genesis'in modeli yalnızca pikapların baskın bir kategori olduğu ve Ford F-serisi gibi modellerin önde gelen bir rol oynadığı ABD pazarı düşünülerek geliştirdiğini ortaya koydu.

Elektrikli pikap, kamuoyuna hiç sunulmayan dört projeden biriydi ve Genesis tasarımcılarının ona sadece "pikap" demesi nedeniyle resmi bir adı olmayan tek projeydi.

Bu fikir , markanın baş tasarım sorumlusu Luc Donckerwolke'ye aitti ve "Elektrikli bir pikap kamyonet mi? Neden olmasın?" diye sormuştu. Ancak, açıkladığı gibi, Genesis o dönemde daha kritik kabul edilen diğer projelere öncelik vermek zorunda kaldığı için plan askıya alındı .

Ancak yayınlanan görüntüler, aracın prototip aşamasını oldukça geçtiğini gösteriyor. Detaylı çizimler ve neredeyse tamamlanmış modeller mevcut ; X Gran Equator Concept'i anımsatan güçlü bir arazi aracı estetiğine sahipler .

Tek parça şasiye dayanan çoğu Genesis modelinin aksine, elektrikli pikap, arazi yeteneklerine ve ağır hizmet kullanımına daha iyi hizmet eden geleneksel gövde-şasi mimarisiyle tasarlandı .

Proje askıya alınmış olsa da, Auto&Design, Genesis'in gelecekte bu tasarıma dayalı bir konsept sunarak geri dönebileceği ihtimalini açık bırakıyor . Markanın ürün yelpazesini dinamik bir şekilde genişletmeye devam ettiği göz önüne alındığında , bu mantıksız olmazdı .

Genesis'in şu anda oldukça yoğun bir takvimi var. Kısa süre önce ilk yüksek performanslı modeli olan GV60 Magma'yı tanıttı ; gecikmelere rağmen amiral gemisi GV90'ın ise 2026 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, markanın ilk hibrit ve uzun menzilli elektrikli modelleri bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecekken , X Gran Equator Concept'e dayalı lüks bir arazi SUV'unun da 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor .