Tesla Cybertruck ile rekabet edecekti ama unutuldu!

Tesla Cybertruck ile rekabet edecekti ama unutuldu!
Yayınlanma:
Genesis gizlice, Tesla Cybertruck'a bile rakip olabilecek lüks bir elektrikli pikap kamyon tasarlamıştı , ancak program sonuçta "başarısız oldu " .

Ortaya çıkan yeni görüntüler, bu özel elektrikli pick-up'ın sadece bir tasarım çalışması olmadığını , neredeyse tamamlanmış bir araç olduğunu ve Koreli markanın diğer, daha acil planlarına odaklanabilmesi için geçici olarak projeden vazgeçildiğini gösteriyor.

Auto&Design dergisi, bu "görünmez" pikapın varlığını gün yüzüne çıkararak, Genesis'in modeli yalnızca pikapların baskın bir kategori olduğu ve Ford F-serisi gibi modellerin önde gelen bir rol oynadığı ABD pazarı düşünülerek geliştirdiğini ortaya koydu.

Elektrikli pikap, kamuoyuna hiç sunulmayan dört projeden biriydi ve Genesis tasarımcılarının ona sadece "pikap" demesi nedeniyle resmi bir adı olmayan tek projeydi.

genesis-new-evs-hybrids-1-0.jpg

Bu fikir , markanın baş tasarım sorumlusu Luc Donckerwolke'ye aitti ve "Elektrikli bir pikap kamyonet mi? Neden olmasın?" diye sormuştu. Ancak, açıkladığı gibi, Genesis o dönemde daha kritik kabul edilen diğer projelere öncelik vermek zorunda kaldığı için plan askıya alındı .

Ancak yayınlanan görüntüler, aracın prototip aşamasını oldukça geçtiğini gösteriyor. Detaylı çizimler ve neredeyse tamamlanmış modeller mevcut ; X Gran Equator Concept'i anımsatan güçlü bir arazi aracı estetiğine sahipler .

Tek parça şasiye dayanan çoğu Genesis modelinin aksine, elektrikli pikap, arazi yeteneklerine ve ağır hizmet kullanımına daha iyi hizmet eden geleneksel gövde-şasi mimarisiyle tasarlandı .

Proje askıya alınmış olsa da, Auto&Design, Genesis'in gelecekte bu tasarıma dayalı bir konsept sunarak geri dönebileceği ihtimalini açık bırakıyor . Markanın ürün yelpazesini dinamik bir şekilde genişletmeye devam ettiği göz önüne alındığında , bu mantıksız olmazdı .

genesis-ev-pickup.jpg

Genesis'in şu anda oldukça yoğun bir takvimi var. Kısa süre önce ilk yüksek performanslı modeli olan GV60 Magma'yı tanıttı ; gecikmelere rağmen amiral gemisi GV90'ın ise 2026 yılının sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, markanın ilk hibrit ve uzun menzilli elektrikli modelleri bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecekken , X Gran Equator Concept'e dayalı lüks bir arazi SUV'unun da 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
Bu cihaz havayı ve Güneş enerjisini benzine dönüştürmeyi vaat ediyor
Bu cihaz havayı ve Güneş enerjisini benzine dönüştürmeyi vaat ediyor
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış!
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış!