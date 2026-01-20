Menzili 2 bin kilometre fiyatı 600 bin TL: Türkiye’ye gelecek mi?

Çinli otomotiv devi SAIC Grubu bünyesinde yer alan Roewe, hibrit teknolojisiyle dikkat çeken yeni modeli Roewe M7 DMH’yi tanıtarak sedan segmentinde rekabeti kızıştırdı. Model, güçlü teknik donanımı ve iddialı performans verileriyle otomobil dünyasında şimdiden geniş yankı uyandırdı.

Yeni otomobil, 2 bin kilometreyi aşan rekor menzil kapasitesi ve 184 beygir gücündeki elektrik motoruna rağmen, erişilebilir fiyat etiketiyle otomotiv pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Otomobilin Avrupa ve Türkiye yollarına ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ROEWE M7 DMH'NİN ÖZELLİKLERİ

Motor Tipi: Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Benzinli Motor: 1.5 Litre, 110 HP Elektrikli Motor: 184 HP Batarya: 19.7 kWh LFP Toplam Menzil: 2.050 km Elektrikli Sürüş Menzili: 160 km

160 KİLOMETRE BOYUNCA YOL ALABİLİYOR

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle geliştirilen yeni model, dolu bir yakıt deposu ve tam şarjla 2 bin 50 kilometreye varan toplam menzil sunarak sınıfında dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. 19.7 kWh kapasiteli bir LFP batarya ile birlikte gelen araç hiç benzin harcamadan yaklaşık 160 kilometre boyunca yol alabiliyor.

Kaputun altında, 1.5 litrelik 110 beygir gücündeki benzinli motoru, 184 beygirlik elektrikli motorla destekleyen hibrit bir güç ünitesi bulunuyor.

Otomobilin tasarım sürecinin başında, daha önce Rolls-Royce ve BMW gibi dünya devlerinde görev alan ünlü tasarımcı Jozef Kaban yer alıyor. Audi ve Mercedes modellerini çağrıştıran tasarımıyla dikkat çeken Roewe M7 DMH, devasa ön ızgarası ve iki kademeli farları sayesinde lüks bir duruş sergilerken, iç mekânda dijital göstergeler ve modern kokpit tasarımıyla öne çıkıyor.

TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Yeni otomobilin Avrupa ya da Türkiye pazarına sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.

FİYATI NE KADAR?

Çin’de kısa süre önce satışa çıkan Roewe M7 DMH, 97.800 yuanlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken, bu rakam güncel kurla yaklaşık 12 bin euroya (608.207,76 Türk Lirası) karşılık geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, başlangıç donanım seviyesine sahip yeni Dacia Sandero, İngiltere pazarında yaklaşık 14 bin sterlin fiyatla satışa sunuluyor.