Araç kiralamada yeni dönem: Togg kotası getiriliyor

Ticaret Bakanlığı, uzun süredir kayıt dışılık, tüketici mağduriyetleri ve denetimsizlik eleştirilerinin hedefinde olan araç kiralama sektörüne yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. Yeni düzenlemeyle birlikte oto kiralama işi yapan firmalar için yetki belgesi zorunlu hale gelirken, sektör dijital bir sistem üzerinden anlık olarak izlenecek. Ayrıca yerli otomobil TOGG'a da araç kontenjanı verilmesi öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre, araç kiralama şirketleri yetki belgesi almadan faaliyet gösteremeyecek. İş yeri açmak isteyen firmalara ciddi kriterler getirilecek. Şirket sahiplerinin iflas etmemiş olması, güvenilir esnaf niteliği taşıması ve en az lise mezunu olması şartı aranacak. Ayrıca firmalarda mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu da bulunacak. Yetki belgeleri belirli aralıklarla yenilenecek ve firmaların şartları taşıyıp taşımadığı düzenli olarak denetlenecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi olacak. Bu dijital platform sayesinde firmaların bünyesindeki araç sayısı, kiralanan araçların bilgileri ve kiralama süreçleri kayıt altına alınacak. Sisteme kaydedilmeyen araçların kiralanması yasaklanacak; kurallara uymayan firmalara yaptırım uygulanacak. Yeni araçlar sisteme eklenirken, kullanılmayan araçlar listeden çıkarılacak.

Kiralık araç ilanları da denetim altına alınıyor. Elektronik ilan platformlarında yer alan kiralık araçlar, İlan Doğrulama Sistemi üzerinden yayımlanacak. Böylece sahte ilanların ve yanıltıcı fiyatların önüne geçilmesi hedefleniyor. Depozito uygulamaları da net kurallara bağlanacak. Kira bedelinin ödenmesi ve kiracının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için kredi kartı veya banka kartı üzerinden alınan provizyon ve blokaj işlemleri standarda bağlanacak.

Yeni sistem, kiralama sözleşmelerini de sıkı kurallara tabi tutacak. Araç teslim ve iade saatleri, tahliye koşulları ve sözleşme maddeleri açık ve bağlayıcı hale getirilecek. Kiracının gerçek kişi olması halinde kimlik bilgileri ve ön ödemeli rezervasyon süreçleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Olası uyuşmazlıklarda tüm süreçler delil niteliği taşıyacak.

TOGG İÇİN KONTENJAN UYGULAMASI

Yenişafak'ın haberine göre; yerli otomobil Togg için de sektörde teşvik edici adımlar atılacak. Araç kiralama firmalarına yerli araç kontenjanı verilmesi ve belirli oranlarda yerli araç bulundurma kotası uygulanması planlanıyor. Amacın, hem yerli üretimi desteklemek hem de Togg’un kiralama pazarındaki payını artırmak olduğu ifade ediliyor.