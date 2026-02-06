Alman otomotiv devi yüz binlerce aracı geri çağırdı

Volkswagen’in, Çinli devlet şirketi FAW ile ortak ürettiği Audi Q2L modellerinde ortaya çıkan güvenlik sorunu nedeniyle 206 binden fazla araç için geri çağırma kararı aldığı bildirildi.

AUDI Q2L MODELLERİ GERİ ÇAĞRILACAK

Çin pazar düzenleyicisi State Administration for Market Regulation (SAMR) tarafından yapılan açıklamada, Ağustos 2018 – Ocak 2025 döneminde Çin’de üretilen Audi Q2L araçların geri çağırma kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu araçlarda C sütununun dış panellerini sabitleyen yapıştırıcıların, uzun süreli yüksek sıcaklık ve nem koşullarında zamanla bozulabileceği belirtildi.

Otomotiv devi 119 bin aracını geri çağırdı: Bir anda alev alıyor

TRAFİKTE CİDDİ GÜVENLİK RİSKİ

SAMR, bu bozulmanın aşırı durumlarda gövde panellerinin sürüş sırasında araçtan ayrılmasına yol açabileceğini belirtti.

Böyle bir senaryonun, yalnızca araç içindekiler için değil, trafikteki diğer sürücüler açısından da ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

Geri çağırma işlemi, Volkswagen’in Çin’deki önemli ortaklıklarından FAW Group ile yürüttüğü ortak girişim kapsamında gerçekleştiriliyor ve etkilenen araçlar, Audi’nin Çin pazarına özel uzatılmış modeli Audi Q2L’den oluşuyor.