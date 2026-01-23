Otomotiv devi 119 bin aracını geri çağırdı: Bir anda alev alıyor

Ford Motor, motor bloğu ısıtıcısında oluşabilecek çatlak ve kısa devre risklerinin yangın tehlikesi oluşturabileceği gerekçesiyle, ABD’de 119 binden fazla aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, motor bloğu ısıtıcısının arızalanması halinde soğutucu sızıntısı ve kısa devre oluşabileceği, ısıtıcının prize takılması durumunda ise bu durumun yangın riskini artırdığı belirtildi.

ABD, Çin elektroniklerini acilen geri çağırıyor!

Ford, 3 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, motor bloğu ısıtıcısındaki bir sorunun yol açtığını öne sürdüğü yangınlar nedeniyle 12 adet 2.0L Ford Escape aracın etkilendiğini Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) bildirdi.

FORD’TAN GERİ ÇAĞIRMA DUYURUSU

Geri çağırma süreci farklı model ve üretim yıllarını kapsarken, etkilenen araçların tamamının 2.0 litrelik motorlarla donatılmış olması dikkat çekiyor. Bu kapsamda 2013–2018 yılları arasında üretilen 116 bin 672 adet Focus ile 2013–2019 Escape ve 2015–2016 MKC modelleri yer alıyor.

Ayrıca 2016–2018 Focus, 2019 Explorer ve 2024 Explorer modellerinden oluşan 2 bin 403 araç da geri çağırma listesinde bulunuyor.

Araçların yanı sıra, 2013–2019 yılları arasında bazı Ford ve Lincoln modelleri için aksesuar olarak satılan CV6Z-6A051- CA ve CV6Z-6A051-AA parça numaralı 2 bin 633 adet motor bloğu ısıtıcısı da kapsama dahil edildi.

SAHİPLERİNE UYARI VE ÜCRETSİZ ONARIM

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araç sahiplerini motor bloğu ısıtıcılarını onarım tamamlanana kadar motor bloğu ısıtıcısını prize takmamaları çağrısında bulunurken, öz konusu parçaları ücretsiz değiştireceği açıklandı.