Yerlikaya’nın ‘Yakalayıp getirdik’ dediği suçlu 1 ay önce teslim olmuş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan bir suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, suçlulardan dokuzunun Gürcistan’dan, ikisinin Almanya’dan, üçünün Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’dan getirildiğini duyurdu.

Listede gösterilenlerden biri de O.R.Y. idi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

“Yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs Gürcistan’da… yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”

Ancak bu paylaşım gerçeği yansıtmıyor.

29 Aralık’ta ağabeyi getirdi

Bana ulaşan bilgiye göre Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan O.R.Y.’nin ağabeyi Ömer Y., kırmızı bülten çıkarılan kardeşinin ülkeye dönmesi için harekete geçti.

Niksar’da bir meslek odasının başkanlığını yapan Ömer Y., Gürcistan’a gidip “Yatacağın süre üç ay” diyerek, kardeşini ikna etti.

Ağabeyi Ömer Y. ile 29 Aralık 2025 günü Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçen O.R.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu. O.R.Y., aynı gün cezaevine gönderildi.

Niksar’a dönen ağabey Ömer Y., üç gün önce Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, kardeşinin yurt dışında yakalanıp getirilenler listesinde adını ve fotoğrafını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Ankara’da ulaşabildiği herkesi arayan Ömer Y.’nin “İtibarımızı yok ettiler” dilden dile dolaşıyor.

Ömer Y., aramalarıma ve mesajlarıma dönmedi.

Ya konuşmak istemiyor…

Ya da kendisine konuşmaması telkin edilmiş.

Bakanlık: Kırmızı bülten çıkarmasak gelmezdi

Bu iddiayı sormak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini aradım. Yetkililer O.R.Y.’nin üç hafta önce teslim olduğu bilgisini doğruluyor.

Bir yetkili şöyle diyor:

“O.R.Y. teslim olmuş ancak hakkında kırmızı bülten çıkarılınca psikolojik olarak Gürcistan’da yaşayamaz ve barınamaz hale geldi. O yüzden sınıra geliyor, kapıda alıyorlar. Kırmızı bülten çıkarılmasa gelmezdi. Kendiliğinden teslim olma niyetleri yok. Zaten her hareketlerini polis takip ediyor. ”

O.R.Y.’nin neden yakalanıp getirilmiş gibi ilan edildiğini sorduğum yetkili “Geldikten sonra bu kişilerle ilgili sorgular yapılıyor. İsimleri ayda iki kez toplu olarak açıklıyoruz” şeklinde karşılık veriyor. Yetkili Gürcistan’dan 400’ü aşkın suçlunun getirildiğini ifade ediyor.

Ankara’da güvenlik bürokrasisini yakından bilen bir kaynağım ise İçişleri Bakanlığı’nın Adalet Bakanlığı ve MİT’le birlikte gerçekleştirdiği organize suç örgütlerine yönelik operasyonları sahiplenmesinin kurumlararası kriz yaratabileceği görüşünü savunuyor.

