Zuhal Topal eşiyle birlikte yarışacak

Zuhal Topal eşiyle birlikte yarışacak
Yayınlanma:
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında sürpriz bir düet geliyor. Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner ile birlikte sahneye çıkacağı öğrenilirken, ikilinin söyleyecekleri şarkı da belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekrana gelecek programın genel provası bugün yapılırken, çekimlerin ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bu yıl jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay oturarak ünlü isimlerin performanslarını değerlendirecek.

ZUHAL TOPAL SÜRPRİZİ

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, yarışmaya eşi Korhan Saygıner ile birlikte katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift, Ümit Besen ve Pamela’nın hafızalara kazınan “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?” şarkısını seslendirerek jüriyi etkilemeye çalışacak.

zuhal-topal-korhan-sayginer.webp

Eşref Rüya'ya veda ediyorEşref Rüya'ya veda ediyor

Yarışmada sadece Zuhal Topal değil, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim mikrofon başına geçecek. İşte o isimler ve şarkıları:

Cihan Ünal: "New York New York"

Pelin Akil: "Ya Sonra"

Feyza Civelek: "Kızılcıklar Oldu Mu?"

Burak Yörük: "Yarim Yarim"

Rabia Soytürk: "Aldatıldık"

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat: "Palavra Palavra"

Serra Arıtürk: "Melankoli"

Toprak Razgatlıoğlu: "Çatma Yarim"

Emir ve Ceren Benderlioğlu: "Her Şeyi Tak"

Güller ve Günahlar’ın çocuk oyuncuları (Mina, Beren, Yade): "Delisin"

Ayrıca Murat Ceylan ve Mahsun Karaca’nın rekabet edeceği gecede, Survivor Kızlar "Ah Geceler", Survivor Erkekler ise "Yıldızların Altında" şarkılarıyla sahne alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Magazin
Efsane filmin yıldızları 35 yıl sonra buluştu
Efsane filmin yıldızları 35 yıl sonra buluştu
Kanserle mücadele eden ünlü sunucu ameliyat olacak
Kanserle mücadele eden ünlü sunucu ameliyat olacak
Hülya Avşar 4 yıl sonra geri döndü
Hülya Avşar 4 yıl sonra geri döndü