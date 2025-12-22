Zuhal Topal eşiyle birlikte yarışacak

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yarışacak ünlü isimler belli oldu. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekrana gelecek programın genel provası bugün yapılırken, çekimlerin ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bu yıl jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay oturarak ünlü isimlerin performanslarını değerlendirecek.

ZUHAL TOPAL SÜRPRİZİ

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, yarışmaya eşi Korhan Saygıner ile birlikte katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift, Ümit Besen ve Pamela’nın hafızalara kazınan “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?” şarkısını seslendirerek jüriyi etkilemeye çalışacak.

Eşref Rüya'ya veda ediyor

Yarışmada sadece Zuhal Topal değil, sanat ve spor dünyasından pek çok ünlü isim mikrofon başına geçecek. İşte o isimler ve şarkıları:

Cihan Ünal: "New York New York"

Pelin Akil: "Ya Sonra"

Feyza Civelek: "Kızılcıklar Oldu Mu?"

Burak Yörük: "Yarim Yarim"

Rabia Soytürk: "Aldatıldık"

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat: "Palavra Palavra"

Serra Arıtürk: "Melankoli"

Toprak Razgatlıoğlu: "Çatma Yarim"

Emir ve Ceren Benderlioğlu: "Her Şeyi Tak"

Güller ve Günahlar’ın çocuk oyuncuları (Mina, Beren, Yade): "Delisin"

Ayrıca Murat Ceylan ve Mahsun Karaca’nın rekabet edeceği gecede, Survivor Kızlar "Ah Geceler", Survivor Erkekler ise "Yıldızların Altında" şarkılarıyla sahne alacak.