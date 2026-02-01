Yakalama kararı çıkan Enes Batur'dan ilk açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında oldukları tespit edilen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı diskalifiye edildi

"PLANLANDIĞI ŞEKİLDE ÜLKEME DÖNÜŞ YAPACAĞIM"

Hakkında yakalamak kararı çıkan sosyal medya fenomeni Enes Batur, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan Batur, şu ifadeleri kullandı: