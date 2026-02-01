Yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı Survivor'dan diskalifiye edildi

Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı, Survivor programından diskalifiye edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, komedyen Hasan Can Kaya, "Reynmen" olarak bilinen Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Aynı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında oldukları tespit edilen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

2. Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre; hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer alan ve Survivor kadrosunda bulunan Barış Murat Yağcı, yakalama kararının ardından yarışmadan diskalifiye edildi.

