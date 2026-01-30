Wilma Elles'in nafaka davasında karar çıktı

Wilma Elles'in nafaka davasında karar çıktı
Yayınlanma:
Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında görülen nafaka davasında karar açıklandı. Göğüş, nafakanın kaldırılması ya da düşürülmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş arasındaki nafaka krizi yargıya taşındı. 2014-2019 yılları arasında evli kalan ve ikiz çocukları bulunan ikilinin davasında, mahkeme kararını açıkladı.

İş insanı Kerem Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak eski eşi Wilma Elles’in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürmüştü.

wilma-ellesin-nafaka-davasinda-karar-cikti-1.webp

Gülben Ergen 24 yıl sonra dönme kararı aldıGülben Ergen 24 yıl sonra dönme kararı aldı

Göğüş, aylık bin 500 Euro (yaklaşık 78 bin TL) olan nafaka miktarının fazla olduğunu belirterek, nafakanın tamamen kaldırılmasını; bu mümkün olmazsa 4 bin TL’ye indirilmesini talep etmişti.

MAHKEME TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Kerem Göğüş’ün iki talebini de reddetti.

wilma-ellesin-nafaka-davasinda-karar-cikti-3.webp

Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı! "Ben zaten yumuşaktım"Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı!

Alınan bu kararla birlikte Kerem Göğüş, her ay bin 500 Euro nafaka ödemeye devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Magazin
Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi
Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi
Eşini kaybeden ünlü şarkıcı kendi cenazesini planlıyor!
Eşini kaybeden ünlü şarkıcı kendi cenazesini planlıyor!