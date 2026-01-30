Wilma Elles'in nafaka davasında karar çıktı

Ünlü oyuncu Wilma Elles ile iş insanı Kerem Göğüş arasındaki nafaka krizi yargıya taşındı. 2014-2019 yılları arasında evli kalan ve ikiz çocukları bulunan ikilinin davasında, mahkeme kararını açıkladı.

İş insanı Kerem Göğüş, bir süre önce mahkemeye başvurarak eski eşi Wilma Elles’in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğunu ileri sürmüştü.

Göğüş, aylık bin 500 Euro (yaklaşık 78 bin TL) olan nafaka miktarının fazla olduğunu belirterek, nafakanın tamamen kaldırılmasını; bu mümkün olmazsa 4 bin TL’ye indirilmesini talep etmişti.

MAHKEME TALEPLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Kerem Göğüş’ün iki talebini de reddetti.

Alınan bu kararla birlikte Kerem Göğüş, her ay bin 500 Euro nafaka ödemeye devam edecek.