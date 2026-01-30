Gülben Ergen 24 yıl sonra dönme kararı aldı

Gülben Ergen 24 yıl sonra dönme kararı aldı
Yayınlanma:
Gülben Ergen, 2002 yılında final yapan Dadı dizisinden 24 yıl sonra oyunculuğa geri dönme kararı aldığını açıkladı.

2001-2002 yıllarında yayınlanan Dadı dizisinde Melek karakterine hayat veren Gülben Ergen, oyunculuğa verdiği uzun arayı bozuyor.

Önceki gün Etiler’de bir güzellik salonu çıkışında görüntülenen ünlü sanatçı, hayranlarını heyecanlandıran haberi verdi.

gulben-ergen-dadi.jpg

Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı! "Ben zaten yumuşaktım"Bülent Ersoy: "Ben zaten yumuşaktım"

"GIRGIRİYE" İÇİN KAMPA GİRDİ

Yakın zamanda sahnelenecek olan “Gırgıriye” oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığını belirten Ergen, provalar öncesi sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini belirtti.

Formuna dikkat ettiğini söyleyen şarkıcı, "Diyet yapıyorum. Şubat gibi provalara başlayacağız" diyerek tarih de verdi.

gulben-ergen-dadi.webp

Celil Nalçakan 12 yıllık can dostunu kaybettiCelil Nalçakan 12 yıllık can dostunu kaybetti

"DADI'DAN BERİ ARA VERMİŞTİM"

Hürriyet'in haberine göre, 2001-2002 yılları arasında yayımlanan ve fenomen olan Dadı dizisinden bu yana oyunculuk yapmadığını hatırlatan Ergen, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Dadı’dan beri oyunculuğa ara vermiştim. Benim için çok heyecan verici."

Muhabirlerin, eski eşi Mustafa Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündem olan "Ben hayatımda bir kere aşık oldum" sözlerini hatırlatması üzerine ise Ergen, "Çok havalı bir açıklama. Çok beğendim" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Magazin
Jackie Chan'in hayatını kaybettiği gün yayınlanacak!
Jackie Chan'in hayatını kaybettiği gün yayınlanacak!
Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı! "Ben zaten yumuşaktım"
Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı! "Ben zaten yumuşaktım"