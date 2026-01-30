Gülben Ergen 24 yıl sonra dönme kararı aldı

2001-2002 yıllarında yayınlanan Dadı dizisinde Melek karakterine hayat veren Gülben Ergen, oyunculuğa verdiği uzun arayı bozuyor.

Önceki gün Etiler’de bir güzellik salonu çıkışında görüntülenen ünlü sanatçı, hayranlarını heyecanlandıran haberi verdi.

Bülent Ersoy: "Ben zaten yumuşaktım"

"GIRGIRİYE" İÇİN KAMPA GİRDİ

Yakın zamanda sahnelenecek olan “Gırgıriye” oyunuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığını belirten Ergen, provalar öncesi sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini belirtti.

Formuna dikkat ettiğini söyleyen şarkıcı, "Diyet yapıyorum. Şubat gibi provalara başlayacağız" diyerek tarih de verdi.

Celil Nalçakan 12 yıllık can dostunu kaybetti

"DADI'DAN BERİ ARA VERMİŞTİM"

Hürriyet'in haberine göre, 2001-2002 yılları arasında yayımlanan ve fenomen olan Dadı dizisinden bu yana oyunculuk yapmadığını hatırlatan Ergen, yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi:

"Dadı’dan beri oyunculuğa ara vermiştim. Benim için çok heyecan verici."

Muhabirlerin, eski eşi Mustafa Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündem olan "Ben hayatımda bir kere aşık oldum" sözlerini hatırlatması üzerine ise Ergen, "Çok havalı bir açıklama. Çok beğendim" dedi.