Uzun zamandır donör bekliyordu! Ufuk Özkan ameliyata gireceğini duyurdu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada; hem sağlık değerlerinin iyiye gittiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu bildirilmişti.

Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğu, yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulunduğu ve etik kurulun onayını aldığı açıklanmıştı.

Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi

11 SAATLİK AMELİYATA GİRECEK

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altında olan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni bir aşamaya geçildi. Oyuncu Ufuk Özkan, yarın karaciğer nakli ameliyatına gireceğini açıkladı.

"HİÇBİR KORKUM YOK, HAZIRIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, yaklaşık 11 saat sürecek ameliyata gireceğini, korkmadığını ve umutlu olduğunu söyledi.

Ufuk Özkan, şunları kaydetti: