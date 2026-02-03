Uzun zamandır donör bekliyordu! Ufuk Özkan ameliyata gireceğini duyurdu
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada; hem sağlık değerlerinin iyiye gittiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu bildirilmişti.
Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğu, yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulunduğu ve etik kurulun onayını aldığı açıklanmıştı.
Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi
11 SAATLİK AMELİYATA GİRECEK
Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altında olan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni bir aşamaya geçildi. Oyuncu Ufuk Özkan, yarın karaciğer nakli ameliyatına gireceğini açıkladı.
"HİÇBİR KORKUM YOK, HAZIRIM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, yaklaşık 11 saat sürecek ameliyata gireceğini, korkmadığını ve umutlu olduğunu söyledi.
Ufuk Özkan, şunları kaydetti:
"Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim.
Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular.
Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak’a, Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel’i de sevgiyle anıyorum.
Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi’ye, Elif Hanımefendi’ye ve Sayın Orhan Gencebay’a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır"
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)