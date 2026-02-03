Uzun zamandır donör bekliyordu! Ufuk Özkan ameliyata gireceğini duyurdu

Uzun zamandır donör bekliyordu! Ufuk Özkan ameliyata gireceğini duyurdu
Yayınlanma:
Uzun zamandır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan Ufuk Özkan, yarın 11 saatlik karaciğer nakli ameliyatına gireceğini açıkladı. Özkan, "Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum." dedi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada; hem sağlık değerlerinin iyiye gittiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu bildirilmişti.

Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğu, yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulunduğu ve etik kurulun onayını aldığı açıklanmıştı.

Ufuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldiUfuk Özkan'ın hayatı buna bağlıydı: İyi haber geldi

11 SAATLİK AMELİYATA GİRECEK

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altında olan Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda yeni bir aşamaya geçildi. Oyuncu Ufuk Özkan, yarın karaciğer nakli ameliyatına gireceğini açıkladı.

"HİÇBİR KORKUM YOK, HAZIRIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, yaklaşık 11 saat sürecek ameliyata gireceğini, korkmadığını ve umutlu olduğunu söyledi.

Ufuk Özkan, şunları kaydetti:

"Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim.

Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan’a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular.

Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak’a, Prof. Dr. Murat Dayangaç’a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel’i de sevgiyle anıyorum.

Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi’ye, Elif Hanımefendi’ye ve Sayın Orhan Gencebay’a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
Magazin
Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama
Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un 7 milyonluk gizli randevusu!
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un 7 milyonluk gizli randevusu!