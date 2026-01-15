Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden Miraç Kandili paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kan ve saç örneği veren ikilinin test sonuçlarında, hem Döngel’in hem de Güney’in örneklerinde kokain maddesi tespit edilmişti.

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Döngel ve Güney, bugün sosyal medya hesaplarından Miraç Kandili mesajı yayınladı.

DÖNGEL'DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Melisa Döngel, Miraç Kandili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Miraç Kandili vesilesi ile Allah; 1 yıl önce aynı tarihte sevdiklerini kaybeden herkesin kalbine ferahlık versin. Herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın; hayırlı kapılar açsın. Aç olanın karnı doysun, derdi olan dermanını, şifa bekleyen şifasını bulsun. Herkesin sıcak bir evi, huzurlu bir yuvası olsun. Allah herkese; her işinde dürüst olmayı nasip etsin. Hiç kimse aldığı ah ile bu dünyadan gitmesin. Kalbimizden geçen tüm dualarımız kabul, hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Amin."

"TEMİZ BİR ZİHİN VE BEDENLE LÜTFEN ÇOK DUA EDİN"

Yusuf Güney ise paylaşımında bugün yapacağı canlı yayının ertelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: