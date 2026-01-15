Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden Miraç Kandili paylaşımı

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlülerden Miraç Kandili paylaşımı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve test sonucu pozitif çıkan Melisa Döngel ile Yusuf Güney, sosyal medya hesaplarından Miraç Kandili mesajı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kan ve saç örneği veren ikilinin test sonuçlarında, hem Döngel’in hem de Güney’in örneklerinde kokain maddesi tespit edilmişti.

Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Döngel ve Güney, bugün sosyal medya hesaplarından Miraç Kandili mesajı yayınladı.

melisa-dongel.webp

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 gözaltıÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 gözaltı

DÖNGEL'DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Melisa Döngel, Miraç Kandili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Miraç Kandili vesilesi ile Allah; 1 yıl önce aynı tarihte sevdiklerini kaybeden herkesin kalbine ferahlık versin. Herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın; hayırlı kapılar açsın. Aç olanın karnı doysun, derdi olan dermanını, şifa bekleyen şifasını bulsun.

Herkesin sıcak bir evi, huzurlu bir yuvası olsun. Allah herkese; her işinde dürüst olmayı nasip etsin. Hiç kimse aldığı ah ile bu dünyadan gitmesin. Kalbimizden geçen tüm dualarımız kabul, hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Amin."

mirac-kandili-1.jpeg

"TEMİZ BİR ZİHİN VE BEDENLE LÜTFEN ÇOK DUA EDİN"

Yusuf Güney ise paylaşımında bugün yapacağı canlı yayının ertelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Miraç Kandili canlı yayını yarın akşam 10’a erteliyorum kardeşlerim. Bana odaklanıp anlatacaklarımdan dolayı böyle özel bir geceyi es geçmeyelim.

Bu gece çok dua edin; temiz bir zihin ve bedenle lütfen çok dua edin. Çok ihtiyacımız var ülke olarak."

mirac-kandili-2.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

