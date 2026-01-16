Ünlü şarkıcı cinsel taciz iddialarını reddetti

Yayınlanma:
İki eski çalışanının suçlamalarıyla gündeme gelen Julio Iglesias, sessizliğini bozarak kendisine yöneltilen cinsel taciz iddialarını reddetti.

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, Karayipler'deki villasında çalışan iki kadına cinsel tacizde bulunduğu yönündeki suçlamalara karşı sessizliğini bozdu.

82 yaşındaki Iglesias'ın eski çalışanları, ünlü şarkıcı tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını, sürekli bir taciz ortamı içerisinde uygunsuz dokunmalara, hakaretlere ve aşağılamalara maruz bırakıldıklarını iddia ettmişti.

julio-iglesias.webp

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

2021 yılında gerçekleştiği öne sürülen taciz iddiaları, geçtiğimiz günlerde önce İspanyol basınında ardından da dünya medyasında geniş yer buldu. Sessizliğini bozan Iglesias, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük bir üzüntüyle, evimde çalışan iki kişinin iddialarına yanıt veriyorum. Hiçbir kadına kötü muamelede bulunmadım, zorlamadım veya saygısızlık etmedim. Bu suçlamalar tamamen asılsız ve beni derinden üzüyor."

"ONURUMU SAVUNACAĞIM"

Suçlamaları ciddi bir hakaret olarak nitelendiren Iglesias, "Bu ciddi hakarete karşı onurumu savunacağım" diyerek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

