Ünlü rapçi 'Ege!' kimdir? Ege Karataşlı neden gözaltına alındı?

Rap müzik dünyasında “Ege!” sahne adıyla tanınan Ege Karataşlı, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla sevenlerini korkuttu.

Karataşlı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Söz konusu soruşturmada, daha önce de çok sayıda ünlü gözaltına alınmıştı.

EGE KARATAŞLI KİMDİR?

“Ege!” sahne adıyla tanınan Ege Karataşlı, son dönemde Türkçe rap sahnesinde yükselen genç isimler arasında gösteriliyor. Müzikle erken yaşlarda tanışan Karataşlı, rap müziğe olan ilgisini zamanla profesyonel üretimlere dönüştürdü. Özellikle dijital platformlarda yayımladığı parçalar sayesinde kısa sürede dikkat çeken Ege!, bağımsız müzik anlayışıyla hareket eden sanatçılar arasında yer alıyor.

Kendine özgü vokal tarzı, duygusal derinliği olan sözleri ve modern altyapılarla şekillenen müziğiyle öne çıkan Ege!, şarkılarında çoğunlukla bireysel çatışmalar, iç dünyaya dair sorgulamalar, gençlik halleri ve hayatın gerçeklerine dair temalara yer veriyor. Melodik rap ile alternatif sound’ları harmanlayan sanatçı, klasik rap kalıplarının dışına çıkan tarzıyla özellikle genç dinleyicilerden ilgi görüyor.

Bağımsız üretim sürecini tercih eden Ege Karataşlı, sosyal medya ve dijital müzik platformları üzerinden dinleyici kitlesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Türkçe rap sahnesinde kendine ait bir dil ve atmosfer oluşturan Ege!, yeni projeleriyle adından söz ettirmesi beklenen isimler arasında gösteriliyor.

Son dakika | Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

RAPÇİ EGE KAÇ YAŞINDA?

Mersinli olduğu bilinen Ege'nin doğum tarihi ve yaşı tam olarak bilinmiyor. Eğitim hayatını ise İstanbul'da sürdürmüştür.