Ünlü oyuncu Begüm Kütük'ün acı günü! Bu sözlerle veda etti
Ünlü oyuncu Begüm Kütük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Celalettin Kütük’ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaderimin Yazıldığı Gün, Çalıkuşu ve El Değmemiş Aşk gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Begüm Kütük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Celalettin Kütük’ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

nlu-oyuncu-begum-kutukun-aci-gunu-bu-sozlerle-veda-etti-2.jpg

"HATIRALARIN HEP BENİMLE YAŞAYACAK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Begüm Kütük, babasına şu sözlerle veda etti:

  • "Babam… Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık.
  • Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi. Senin kızın olmaktan her zaman gurur duyacağım.
  • Sesin kulaklarımda, öğütlerin kalbimde, hatıraların hep benimle yaşayacak. Seni çok seviyorum. Sonsuza kadar…"

nlu-oyuncu-begum-kutukun-aci-gunu-bu-sozlerle-veda-etti-1.jpg

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybettiKurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi hayatını kaybetti

9 Şubat sabaha karşı hayatını kaybeden Celalettin Kütük, bugün (10 Şubat) Mithatpaşa Hamidiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

