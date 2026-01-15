Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Beyoğlu'nda bir restoranı basıp haraç istediği ve iş yeri sahibini darbettiği iddiasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan hakim karşısına çıkan Ufuk Bayraktar, mahkemede aylık gelirini açıkladı.

Ramiz Dayı karakteri ile tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda bir restoranı basıp haraç istediği ve iş yeri sahibini darbettiği iddiasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkemedeki savunmasında haraç istediği iddialarını reddeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Alkol kullanımından kaynaklı sıkıntılar yaşıyordum. O tarihlerde sabah saat 10.00 sıralarında içki içmeye başladım. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hâkim değilim. Ancak iddianamede geçtiği şekilde haraç istemedim."

MAHKEMEDE AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Habertürk'ün haberine göre, ünlü oyuncunun aylık geliri de ortaya çıktı. Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan Bayraktar, kimlik tespiti sırasında mesleğini 'sanatçı' olarak belirterek aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu açıkladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

