12 yıla kadar hapsi istenen Ufuk Bayraktar hakim karşısına çıkacak

Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos’ta Beyoğlu’nda bir restoranı basıp haraç istediği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye geldi.

Bayraktar, kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, ‘iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, Bayraktar’ın, işletme sahibinden “koruma” gerekçesiyle para talep ettiği, olumsuz yanıt alması üzerine ise “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek saldırıp yumruk attığı belirtildi.

İfadesi alınan Ufuk Bayraktar ise; müştekiden zorla para talep etmediğini, bunun yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla söylendiğini, bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının da bulunduğunu söylediği belirtildi.