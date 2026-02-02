Sosyetenin ünlü çifti tek celsede boşandı! 15 yıllık evlilik bitti

Sosyetenin ünlü çifti Süleyman Orakçıoğlu ile Ahu Orakçıoğlu’nun 15 yıllık evlilikleri tek celsede sona erdi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile eşi Ahu Orakçıoğlu’nun 2011 yılından bu yana devam eden evlilikleri sona erdi.

Sosyetenin ünlü çiftinin, geçtiğimiz kasım ayında yollarını ayırdığı öğrenildi.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Şubat 2011'de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Orakçıoğlu çiftinin, 15 yıla yaklaşan beraberliklerini noktalama kararı aldığı ve bu süreci kamuoyundan uzak tuttuğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre çift, kasım ayında gerçekleştirilen mahkemede, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İKİ DOST OLARAK DEVAM EDECEKLER

Ayrılık sürecinde herhangi bir anlaşmazlık yaşamadıkları belirtilen Süleyman ve Ahu Orakçıoğlu’nun, boşanma kararını medeni bir çerçevede aldığı ifade edildi.

Kavga veya gürültü olmadan evliliklerini sonlandıran eski eşlerin, bundan sonraki hayatlarına iki yakın dost olarak devam etme kararı aldıkları belirtildi.

