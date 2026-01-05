Sibel Can'dan 86 milyon TL'lik bebek hediyesi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, torununun dünyaya gelmesinin ardından oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya verdiği hediyeyle dikkat çekti.

Sibel Can'ın, oğlu ve gelinine İstanbul'un Etiler semtinde bulunan lüks bir daire hediye ettiği öğrenildi.

Cemre Baysel şikayetçi oldu

EV HEDİYE ETTİ

Posta'da yer alan habere göre, Etiler'deki dairenin 2 milyon dolar yani güncel kurla yaklaşık 86 milyon TL olduğu iddia edildi.

Sibel Can’ın, satın aldığı bu daireyi oğlu ve gelinine teslim ettiği öğrenildi. Söz konusu taşınmazın, çiftin geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen ilk bebekleri Lina için bir doğum hediyesi olduğu belirtildi.

Kirası için yardım kampanyası başlatıldı

Engincan Ural ve Merve Kaya, 2022 yılında Bodrum'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin ilk çocukları Lina, geçtiğimiz ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentinde dünyaya geldi.