Sibel Can'dan 86 milyon TL'lik bebek hediyesi!
Babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya bebek hediyesi olarak 86 milyon TL değerinde lüks bir daire hediye etti.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, torununun dünyaya gelmesinin ardından oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya verdiği hediyeyle dikkat çekti.

Sibel Can'ın, oğlu ve gelinine İstanbul'un Etiler semtinde bulunan lüks bir daire hediye ettiği öğrenildi.

Posta'da yer alan habere göre, Etiler'deki dairenin 2 milyon dolar yani güncel kurla yaklaşık 86 milyon TL olduğu iddia edildi.

Sibel Can’ın, satın aldığı bu daireyi oğlu ve gelinine teslim ettiği öğrenildi. Söz konusu taşınmazın, çiftin geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen ilk bebekleri Lina için bir doğum hediyesi olduğu belirtildi.

Engincan Ural ve Merve Kaya, 2022 yılında Bodrum'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çiftin ilk çocukları Lina, geçtiğimiz ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentinde dünyaya geldi.

