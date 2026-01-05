Cemre Baysel şikayetçi oldu: 6 yıl hapisleri isteniyor

Cemre Baysel şikayetçi oldu: 6 yıl hapisleri isteniyor
Oyuncu Cemre Baysel, kendisini rahatsız eden iki takıntılı hayranından şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında “ısrarlı takip” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in geçtiğimiz Şubat ayında sette başlayan takıntılı hayran kabusu yargıya taşındı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Cemre Baysel’in Sarıyer’deki dizi setinde meydana geldi. Şüpheliler Emirhan G. ve Murat S., ünlü oyuncuyu set alanında takip ederek karavanının çevresinde dolaşmaya başladı.

ANNESİNİ ARADILAR

Şüpheliler, Cemre Baysel’in annesi Fatime Baysel’e ait telefon numarasını buldu ve sette bulunduklarını söyleyip Cemre Baysel’le fotoğraf çektirmek ve yüz yüze görüşmek istediklerini iletti.

Fatime Baysel durumu kızına iletirken, şüpheliler Cemre Baysel adına sete 18 adet yemek siparişi verdi. Yemekleri iade eden Baysel’in durumu set ekibine bildirmesi üzerine, şüphelilere ait numaralar aranarak şahıslar tespit edilip yakalandı.

Cemre Baysel’in şikayeti üzerine iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan Emirhan G. ve Murat S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları ancak iştirak halinde suçu işledikleri belirtildi.

Şüpheliler hakkında “ısrarlı takip” ile “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

