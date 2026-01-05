Cemre Baysel şikayetçi oldu: 6 yıl hapisleri isteniyor

Oyuncu Cemre Baysel, kendisini rahatsız eden iki takıntılı hayranından şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında “ısrarlı takip” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.