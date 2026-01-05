Settar Tanrıöğen: Kanayan beyinle sete gittim!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sürecini ilk kez anlattı. Usta oyuncu, "Kanayan beyinle sete gittim" dedi.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 2024 yılında geçirdiği beyin kanaması ile tüm sevenlerini korkutmuştu. Rahatsızlığı nedeniyle o dönem rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmak zorunda kalan usta sanatçı, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Tanrıöğen, yaşadığı süreci Bambaşka Sohbetler adlı programda ilk kez anlattı.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİMİ ANLAMADI "

Tanrıöğen, şu ifadeleri kullandı:

"Kanayan beyinle sete gittim çalıştım. Yönetmene ‘Beynim kanadı, genzimden kan geldi, benim işimi uzatma, doktora gideceğim’ dedim. Hava kararmadan bitirdi. Prodüksiyon aracına bindirdiler, Şişli’deki eve getirdiler. Hemen doktora gitmedim. Ertesi gün sabah çok erken Taksim İlk Yardım’a gittik. Doktor tahlillere baktı, ‘İyi beslenirse kendine gelir’ dedi. Anlamadı beyin kanaması geçirdiğimi. Başka hastaneye geçtik, o gün beni iki kez ameliyata aldılar.

"İŞ GÖREMEZ DURUMDA KALABİLİRDİM"

Ölmediğime sevindim ama yarım kalmadığıma daha çok sevindim. İş göremez durumda kalabilirdim. Şimdi bana evde eşlik eden hemşirem var. Akşamları beraber çıkıp yürüyüş yapıyoruz. Yakın hafızamda sorun vardı, artık o da geri geliyor."

