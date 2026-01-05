Demet Akalın isyan etti: Babalar Erol Evgin izleseydi!

Demet Akalın isyan etti: Babalar Erol Evgin izleseydi!
Yayınlanma:
Demet Akalın, O Ses Türkiye yılbaşı programında sahne alan rapçi Lvbel C5’e yönelik eleştirilere sert çıktı. Ünlü popçu, “Babalar sevmiyormuş, Erol Evgin de çıktı, onu izleseydi” diyerek yapılan yorumlara isyan etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Esra Balamir ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye programında sahne alan ve performansıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan rapçi Lvbel C5 ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

o-ses-turkiye-lvbel-c5.png

"O DEVİR GEÇTİ"

Akalın, "Neden Lvbel C5 ile bu kadar uğraşıyorsunuz? Instagram sayfalarında ‘yok ekran başında babalar onu seyrederken şöyle böyle oldu’ diye yorumlar yapıldı. Ne yapalım o zaman? Ahmet Özhan’ı çıkarsalardı, onu seyretseydi millet. O devir geçti. Yüzyıl geçti, şarkılar bile değişti" ifadelerini kullandı.

demet-akalin-lvbel-c5.webp

"BEN KORKARIM ORAYA ÇIKMAYA"

Hürriyet'in haberine göre, Lvbel C5’in başarısını takdir ettiğini belirten Akalın, eleştirenlere şöyle yanıt verdi:

"Benim bile kızım ve arkadaşları konserine gitmek için can atıyor. Bu çocuk, eğlence müziği yapıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu doldurdu. Ben korkarım oraya çıkmaya. O kadar ufak hayranı var ki çocuklar deliriyorlar. Esas yapmamız gereken, bu kadar çok kitleyi peşinden sürükleyen çocuğu motive edip daha iyisini yapmaya teşvik etmek. Sosyal medyada oturup ona sallayanlara cevap da verdim. Babalar onu sevmiyormuş. Babalar, Erol Evgin de çıktı, onu izleseydi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

