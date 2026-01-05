Demet Akalın isyan etti: Babalar Erol Evgin izleseydi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Esra Balamir ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye programında sahne alan ve performansıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan rapçi Lvbel C5 ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"O DEVİR GEÇTİ"

Akalın, "Neden Lvbel C5 ile bu kadar uğraşıyorsunuz? Instagram sayfalarında ‘yok ekran başında babalar onu seyrederken şöyle böyle oldu’ diye yorumlar yapıldı. Ne yapalım o zaman? Ahmet Özhan’ı çıkarsalardı, onu seyretseydi millet. O devir geçti. Yüzyıl geçti, şarkılar bile değişti" ifadelerini kullandı.

"BEN KORKARIM ORAYA ÇIKMAYA"

Hürriyet'in haberine göre, Lvbel C5’in başarısını takdir ettiğini belirten Akalın, eleştirenlere şöyle yanıt verdi: