Aleyna Tilki: Kanseri yeneceğine inancım sonsuz

Yayınlanma:
Aleyna Tilki, lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever’e sosyal medya hesabından destek vererek, “Kanseri yeneceğine inancım sonsuz” dedi.

Yaşamını bir süredir Almanya'da sürdüren ve geçtiğimiz günlerde lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı Cansever'e, Aleyna Tilki’den destek geldi.

Cansever’e olan hayranlığını ve desteğini takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, ünlü şarkıcı için dua istedi.

aleyna-tilki.jpg

"LÜTFEN DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Tilki, paylaşımında, "Cansever ablam sen tanıdığım en mütevazı sanatçısın. Sesin ve insanlığın bana çok şey öğretti. Kanseri yeneceğine inancım sonsuz... Lütfen dualarınızı esirgemeyin. En yakın zamanda şifanı bulmanı diliyorum" ifadelerini kullandı.

aleyna-tilki-paylasim.jpg

Enes Batur'un son hali ortaya çıktıEnes Batur'un son hali ortaya çıktı

"ONLAR BANA SÜREKLİ UYKU YAPIYOR"

Sağlık durumu ile ilgili takipçilerini bilgilendiren Cansever ise sosyal medya hesabından paylaştığı son video şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana sürekli uyku yapıyor.

O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

