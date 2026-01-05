Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biriydi! Kirası için yardım kampanyası başlatıldı

Bir dönem Hollywood’un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Mickey Rourke, biriken kira borcu nedeniyle evinden atılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ünlü oyuncunun kirasını ödemesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Hollywood'da bir döneme damga vuran dünyaca ünlü aktör Mickey Rourke, bugünlerde hayatının en zorlu günlerini yaşıyor.

Bir zamanların efsane jönü, birikmiş kira borçları nedeniyle Los Angeles’taki evinden sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

3 GÜN İÇİNDE EVDEN ÇIKARILABİLİR

73 yaşındaki usta oyuncunun, tam 59 bin 100 dolarlık birikmiş kira borcu olduğu ortaya çıktı. Kendisine gönderilen ihtarnamede, bu borcun derhal ödenmesi ya da 3 gün içinde evi boşaltması gerektiği bildirildi.

Geçtiğimiz gün evinin kapısında objektiflere yansıyan Rourke’un, bakımsız ve bitkin hali ise hayranlarını üzdü.

BAĞIŞ TOPLANIYOR

Mickey Rourke’un yakın arkadaşı Liya-Joelle Jones, usta oyuncuyu sokakta kalmaktan kurtarmak için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı. GoFundMe üzerinde açılan "Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin" başlıklı kampanya için toplamda 100 bin dolarlık bir hedef koyuldu. Kampanyanın başlamasının ardından ilk 6 saat içinde bin 500 dolar toplandı.

"ÇOK ZOR VE ACİL BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA"

Kampanya metninde ise şu ifadeler yer aldı:

"Mickey Rourke şu anda çok zor ve acil bir durumla karşı karşıya. Evinden çıkarılma riski var. Hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Mickey, çalışmaları ve hayatı boyunca verdiği her şeye rağmen, şu anda evini riske atan zorlu bir mali durumla boğuşuyor"

Bir dönem en çok kazanan Hollywood oyuncuları arasında yer alıyordu

EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

Mickey Rourke, '9½ Hafta', 'Vahşi Orkide' ve 'Homeboy' gibi kült yapımlarla Hollywood'un en yüksek kaşeli yıldızlarından biri haline gelmişti.

2009 yılında 'Güreşçi' (The Wrestler) filmindeki rolüyle Altın Küre, BAFTA ve Bağımsız Ruh Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

