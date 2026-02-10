Shakira'dan sahnede korkutan düşüş! İlk açıklama geldi

49 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Artık Ağlamıyor) dünya turnesi kapsamında El Salvador’un başkenti San Salvador’da sahne aldı.

Kapalı gişe gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, performansı sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Hit şarkısı Si Te Vas’ı söylerken sahnede yürüyen Shakira’nın bir anda sağ bileği burkuldu. Dengesini kaybeden ünlü şarkıcı, sahnede yere düştü. O anlarda mikrofon standı da devrilirken, konser alanında bulunan hayranları endişelendi.

Kısa süreli paniğin ardından Shakira, hızla ayağa kalktı ve performansına kaldığı yerden devam etti. Ünlü şarkıcı, ayağa kalkmasının ardından hayranlarından büyük alkış aldı.

SHAKIRA'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşadığı kazanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Shakira, düşme anına ait görüntüyü yayımlayarak hayranlarının endişesini gidermeye çalıştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, "Endişelenmeyin, ben lastikten yapılmış gibiyim" açıklamasını yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Turnesine San Salvador’da devam eden Shakira’nın, ardından Meksika’ya geçeceği ve turneyi 4 Nisan’da Abu Dabi’de tamamlayacağı öğrenildi.