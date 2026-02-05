Şahan Gökbakar isyan etti: Yapacağınız iş bu mu?

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, orta saha transferi yapılmamasına tepki gösterdi. Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Sizin yapacağınız iş bu mu?" diyerek isyan etti.