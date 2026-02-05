Şahan Gökbakar isyan etti: Yapacağınız iş bu mu?

Şahan Gökbakar isyan etti: Yapacağınız iş bu mu?
Yayınlanma:
Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, orta saha transferi yapılmamasına tepki gösterdi. Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Sizin yapacağınız iş bu mu?" diyerek isyan etti.

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sarı-kırmızılı yönetimin transfer politikasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Galatasaray'ın 6 numaraya (orta saha) takviye yapmaması üzerine dikkat çeken bir paylaşım yapan Gökbakar, paylaşımında Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun birlikte yer aldığı bir fotoğrafı kullandı.

sahan-gokbakar.jpg

Erden Timur için Şahan Gökbakar'dan sürpriz paylaşımErden Timur için Şahan Gökbakar'dan sürpriz paylaşım

GÖKBAKAR'IN '6 NUMARA' İSYANI

Gökbakar, yönetimin tercihlerini şu sözlerle eleştirdi:

  • "Bu resimdekiler Galatasaray'ın başkanı ve yanındaki futbol aklıdır... Bir adet 6 numara alacaktınız! Lemina ve Torreira alternatifi bir 6 numara...
  • Lang, Asprilla ve Nhaga kiraladınız... Hiçbiri 6 numara değil!
  • Şimdi de Sacha Boey'miş... Sizin yapacağınız iş bu mu?"

ahan-gokbakar-isyan-etti-yapacaginiz-is-bu-mu.jpeg

Galatasaray ara transfer döneminde şu ana kadar Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Son olarak ise Sacha Boey ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

