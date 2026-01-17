Sabancı ile Vakko güçlerini birleştirdi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, kozmetik dünyasına SUZİ X markasıyla giriş yapmıştı. Sabancı ile Vakko, SUZİ X için işbirliği yaptı.

İşbirliği için düzenlenen davet büyük ilgi çekti.

Gecede Suzan Sabancı, Gökhan Eşeli ve Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko bir araya geldi.

Suzan Sabancı ile Gökhan Eşeli’nin longevity (uzun ve sağlıklı yaşam) yaklaşımıyla geliştirdiği SUZİ X markası, Vakko çatısı altında yeni bir döneme girmiş oldu.

"HEM ERKEKLER HEM KADINLAR İÇİN"

Suzan Sabancı, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan markanın ortaya çıkışını şöyle anlatmıştı:

“Gökhan Eşeli'nin Kübalılar ile birlikte geliştirdiği, longevity için üretilmiş çeşitli ürünler var ve ben de bunları kullanıyorum. Ürünler arasında öne çıkan bir krem vardı; denedim ve çok beğendim. Arkadaşlarıma önerdim, onlar da memnun kaldı. ‘Bunu neden herkesle tanıştırmayalım?’ diyerek daha gelişmiş bir versiyonu için girişimde bulunduk. Hem erkekler hem de kadınlar için uygun bir ürün. Krem, cilt yapılanması ve diriliği açısından çok başarılı. Kullandığım birçok üründen daha iyi. Hayat tarzımı iyi bildiği için Gökhan Bey, markanın adını ‘Suzi X’ yapmayı önerdi. Daha fazla kişiye fayda sağlaması için tanıtımına başladık.”