Sabancı ile Vakko güçlerini birleştirdi

Sabancı ile Vakko güçlerini birleştirdi
Yayınlanma:
Sabancı ile Vakko, SUZİ X markası için işbirliği yaptı. Suzan Sabancı ile Cem Hakko bir araya geldi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, kozmetik dünyasına SUZİ X markasıyla giriş yapmıştı. Sabancı ile Vakko, SUZİ X için işbirliği yaptı.
İşbirliği için düzenlenen davet büyük ilgi çekti.

Ali Sabancı geçinemediğini açıkladıAli Sabancı geçinemediğini açıkladı

Gecede Suzan Sabancı, Gökhan Eşeli ve Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko bir araya geldi.
Suzan Sabancı ile Gökhan Eşeli’nin longevity (uzun ve sağlıklı yaşam) yaklaşımıyla geliştirdiği SUZİ X markası, Vakko çatısı altında yeni bir döneme girmiş oldu.

"HEM ERKEKLER HEM KADINLAR İÇİN"

Suzan Sabancı, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan markanın ortaya çıkışını şöyle anlatmıştı:
“Gökhan Eşeli'nin Kübalılar ile birlikte geliştirdiği, longevity için üretilmiş çeşitli ürünler var ve ben de bunları kullanıyorum. Ürünler arasında öne çıkan bir krem vardı; denedim ve çok beğendim. Arkadaşlarıma önerdim, onlar da memnun kaldı. ‘Bunu neden herkesle tanıştırmayalım?’ diyerek daha gelişmiş bir versiyonu için girişimde bulunduk. Hem erkekler hem de kadınlar için uygun bir ürün. Krem, cilt yapılanması ve diriliği açısından çok başarılı. Kullandığım birçok üründen daha iyi. Hayat tarzımı iyi bildiği için Gökhan Bey, markanın adını ‘Suzi X’ yapmayı önerdi. Daha fazla kişiye fayda sağlaması için tanıtımına başladık.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Magazin
Meğer kızı için vazgeçmiş... Erdal Tosun'un vefatının ardından yürek burkan karar ortaya çıktı
Meğer kızı için vazgeçmiş... Erdal Tosun'un vefatının ardından yürek burkan karar ortaya çıktı
Test sonucu sonrası Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
Test sonucu sonrası Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama