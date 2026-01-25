Robbie Williams tarih yazdı: The Beatles'ı geride bıraktı

Yayınlanma:
Robbie Williams, müzik dünyasının efsane grubu The Beatles’ı tahtından indirerek İngiltere tarihinin en çok bir numaralı albüme sahip sanatçısı oldu.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşan yeni albümü "Britpop", sanatçının 1997 yılında başlayan solo kariyerindeki 16. zirve başarısı oldu. Albüm, İngiltere müzik listelerinde ilk sıraya yerleşti.

Bu rakamla birlikte Williams, The Beatles'ın elinde tuttuğu en çok bir numaralı albüme sahip olma rekorunu kırarak İngiltere müzik tarihine adını altın harflerle yazdı.

Williams, bu başarısını "İnanılmaz, gerçekten inanılmaz" sözleriyle değerlendirdi.

robbie-williams.webp

HALL OF FAME LİSTESİNE ADINI YAZDIRMIŞTI

Ayrıca 17 kez BRIT ödülü ile onurlandırılan Robbie Williams bu ödülü de en çok kazanan sanatçıdır. 8 adet ECHO ödülüne layık görülmüştür. 2004 senesinde ise "1990'ların En Mükemmel Sanatçısı" olarak oylandıktan sonra UK Music Hall of Fame listesine dahil olmuştur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

