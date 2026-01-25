Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf! "Orman evinde yaşıyorum"

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir orman evinde yaşadığını belirterek, sosyal anksiyeteyle mücadele ettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bir süredir kalabalıklardan uzak, doğa ile iç içe bir yaşam sürdüğünü belirten Deniz, yaşadığı süreci ilk kez anlattı.

"YATAĞIMDAN ÇIKAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"

Sosyal anksiyete ile mücadele ettiğini açıklayan Dilan Çiçek Deniz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Ben bir orman evinde yaşıyorum. Toplantılara gitmek, sosyalleşmek ve market alışverişi yapmak zorunda olduğum için kalabalığa karışmam gerekiyor.
  • Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum fakat uyandığım her sabahın yeni hayatımın ilk günü olduğunu tekrar hatırladım.
  • Sonra kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu… Bugün eve dönüş yolunda küçük bir çekim yaparak, keyifle eve girdim. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım."

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

28 Şubat 1995'te Sivas’ta doğan ünlü oyuncu, 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başlamış, Bodrum Masalı dizisinde rol almıştır.

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi projelerde başrol oynamıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

