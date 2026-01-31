REYNMEN KİMDİR?

Reynmen (gerçek adı Yusuf Aktaş), sosyal medyada özellikle Scorp ve ardından YouTube’da paylaştığı videolarla tanınan; sonrasında ise müzik kariyerine yönelen Türk internet fenomeni ve şarkıcıdır.

REYNMEN'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Reynmen'in gerçek adı Yusuf Aktaş'tır.

REYNMEN KAÇ YAŞINDA?

6 Aralık 1995 doğumlu olan Reynmen 31 Ocak 2026 itibarıyla 30 yaşında.

REYNMEN NEREDE YAŞIYOR?

Reynmen 2026 itibarıyla İstanbul'da yaşıyor.

REYNMEN NERELİ?

Doğum yeri İstanbul, Bağcılar olan Reynmen aslen Sivas Gürünlü'dür.

REYNMEN ASKERLİK YAPTI MI?

Reynmen 2024 yılında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda bedelli askerlik görevini tamamladı.

REYNEMEN'İN AİLESİ

Reynmen'in babasının ismi Rahmi Aktaş, annesinin ise Nasibe Yılmaz Aktaş'tır.

REYNMEN KAÇ KARDEŞ?

Reynmen' hakkında 3 kardeş olduğu söylenmektedir, fakat sadece 1 küçük erkek kardeşi vardır.

REYNMEN VE CEM YILMAZ AKRABA MI​?

Evet, Reynmen ve Cem Yılmaz akrabadır. Cem Yılmaz ve Can Yılmaz, Reynmen'in annesi Nesibe Yılmaz Aktaş'ın kuzenleridir.

REYNMEN EVLENDİ Mİ​?

Evet, Reynmen Emire Cansu Kurtaran ile 2024’te evlendi.

REYNMEN NASIL ÜNLÜ OLDU?

Reynmen, ilk çıkışını Scorp’ta paylaştığı kısa komedi/tepki videolarıyla yaptı. Burada yakaladığı ilgiyi YouTube’a taşıyarak daha geniş bir kitleye ulaştı ve takipçi sayısını artırdı. Bu süreç, onu sosyal medyada fenomen haline getiren dönüm noktası oldu.

Müzik sektörüne girişi ise kariyerinin asıl kırılma noktası oldu. İlk şarkısı Derdim Olsun, 25 Ocak 2019’da YouTube’da yayınlandı ve kısa sürede yüksek izlenmelere ulaşıp geniş kitlelerin gündemine girdi.

Şarkı, teknoloji ve popüler kültür medyasında “rekor” ve “hızlı yükseliş” vurgularıyla sıkça konuşuldu. Böylece Reynmen, yalnızca bir “internet ünlüsü” değil, müzikte de adından söz ettiren bir isim hâline geldi.

REYNMEN NE MEZUNU?

Reynmen'in Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuduğu bilinmekle beraber, mezuniyet durumu hakkında bir bilgi bulunmamakta.

REYNMEN'İN MENAJERİ KİM?

Reynmen'in şahsi menajeri bilinmiyor. Kendi kurduğu Houze Istanbul müzik şirketi içinde kurumsal iletişimi den Burak Koşar sorumlduur ve ve Oğulcan Nihat ise müzik direktörüdür.

REYNMEN NEDEN TUTUKLANDI?

31 Ocak 2026'da Reynmen uyuşturucu operasyonu kapsamında diğer bir çok şarkıcı, rapçi, ve internet fenomeni ile birlikte tutuklandı.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı