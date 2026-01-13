Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin Galatasaray için seçim sinyali verdi

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin Galatasaray için seçim sinyali verdi
Yayınlanma:
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, Galatasaray'da seçimin yaklaştığını belirterek, yönetim listesinde yer alabileceğinin sinyalini verdi.

2021 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, uzun bir aradan sonra bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Galatasaraylı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu, hem kariyerine hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

rasim-oztekinin-kizi-pelin-oztekin-galatasaray-icin-secim-sinyali-verdi-2.jpg

"HEM GALATASARAY HEM TELEVİZYONDA OLACAĞIM"

Snob Magazin'in haberine göre, yaşadığı süreci ve yeni projelerini anlatan Öztekin, setlere döneceğinin müjdesini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Babamdan sonra biraz ara vermiştim. O ara iyi oldu. Kendimi dinledim ve keşfettim. Bu süreç beni dinlendirdi. O sırada Galatasaray'a daha çok yöneldim. Yönetim olsun deplasman olsun. Galatasaray sevgim çocukluk ve ailemden geliyor. Biraz işleri özledim. Yavaş yavaş işlerle görüşmeye başladım. Yeni bir işle karşınızda olacağım. Görüştüğümüz 2-3 proje var. Yakın zamanda inşallah sete çıkmış olacağım. Hem Galatasaray hem televizyonda olacağım."

rasim-oztekinin-kizi-pelin-oztekin-galatasaray-icin-secim-sinyali-verdi-1.jpg

SEÇİM SİNYALİ: "BELKİ YÖNETİM LİSTESİ BELKİ BAŞKA ALANINDA"

Öztekin, "Galatasaray tarafında nerede olacaksınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"O belli olmaz seçim yaklaşıyor. Belki yönetim listesi belki başka alanında. Hayatım sürdüğü sürece Galatasaray bir yerimde olacak. Babam rahmetli olmadan önceki seçimde bir başkan adayının yönetim listesindeydi. Seçilemedik ama babamın isteği olduğunu biliyorum."

rasim-oztekinin-kizi-pelin-oztekin-galatasaray-icin-secim-sinyali-verdi-2.webp

"BAŞKANIN ARKASINDA DESTEKÇİ OLMAK İSTERİM"

Galatasaray'da başkanlık düşüncesine ise mesafeli yaklaşan Pelin Öztekin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Başkan olmam. Başkanın arkasında destekçisi olmak isterim. Orası başka. Yönetici olmak da farklı. Bir şirket yönetmek gibi... Çok farklı ağırlığı ve sistemi var. Biraz korkutuyor, destekleyebileceğim her noktada Galatasaray'ın yanındayım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

