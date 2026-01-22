Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti: Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'yi terk ettiğini açıkladı.

Yaşadığı adli süreçlerle gündeme gelen Taşkın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum. Günlerimi böyle daha fazla geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim, Türkiye."

Merve Taşkın karakol yolunda paylaştı

"BİRİLERİ BENİ HAPSE SOKMAK İSTİYOR"

Paylaştığı videoda Türkiye’de yaşamanın kendisini psikolojik olarak yıprattığını söyleyen Taşkın, özellikle 2025 yılının kendisi için üst üste gelen hukuki süreçlerle geçtiğini ifade etti.

Taşkın, Sevgililer Günü’ne ilişkin attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındığı yönündeki iddiaları da reddederek, "Tweet espri amaçlıydı ve suç teşkil etmiyordu. Zaten beni alan polisler de bu tweetten dolayı alınmadığımı söyledi" dedi.

Hakkında açılan davanın, kendisine ait olmadığını öne sürdüğü bir Twitter hesabında paylaşılan eski fotoğraf ve videolar üzerinden yürütüldüğünü belirten Taşkın, "Bu hesabın sahibi olduğuma dair hiçbir kanıt yok. Buna rağmen evden alındım, nezarethaneye konuldum, telefonuma el konuldu, ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar’ın YouTube programına katılmasıyla ilgili olarak da ifade verdiğini belirten Taşkın, hakkında uyuşturucu iddialarının ortaya atıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Uyuşturucu nedeniyle alınmadım, test yapılmadı. Buna rağmen sosyal medyada iftiralar atıldı" diye konuştu.

Türkiye’yi sevdiğini ancak yaşadığı süreçler nedeniyle ülkede kalmanın kendisine zarar verdiğini dile getiren Taşkın, "Burada kaldıkça yeni dosyalarla karşılaşacağımı düşünüyorum. Yurt dışında yaptığım paylaşımlar nedeniyle bile Türkiye’de yargılandım. Bu yüzden geri dönemeyebilirim" dedi.

Taşkın açıklamasını, "Birileri beni hapse sokmak istiyor. Ben istemiyorum. Bu yüzden gidiyorum. Kendinize iyi bakın, sizi özleyeceğim" sözleriyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Bir yıl önce yayınlanan bir programdaki diyalogları gerekçe gösterilerek, Merve Taşkın ve programın sunucusu Hülya Avşar hakkında "fuhuşa teşvik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Taşkın, bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrıldı.

Fenomen isim, ayrıca geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı.

Söz konusu paylaşımında, Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini duyuran Taşkın, mahkemedeki savunmasında bu ifadelerin tamamen mizah amaçlı olduğunu dile getirmişti.

Mahkeme, 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışı yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, davayı ileri bir tarihe ertelemişti.