MERT EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Mert Eren Bülbül; ağırlıklı olarak vlog, eğlence, challenge/şaka ve tepki formatındaki videolarıyla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisidir. Özellikle YouTube ve Instagram üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

MERT EREN BÜLBÜLBÜL KAÇ YAŞINDA?

Mert Eren Bülbül 1999 doğumlu, yani 26 ya da 27 yaşında. Bülbül'ün net doğum tarihi bilinmemektedir.

MERT EREN BÜLBÜL NERELİ?

Mert Eren Bülbül aslen Trabzonlu'dur.

MERT EREN BÜLBÜL NASIL ÜNLÜ OLDU?

2020’lerden itibaren dijital içerik üretimine ağırlık verip; eğlence, vlog, challenge, şaka videolarıyla özellikle YouTube’da izlenmesini büyüttü. Kanalında milyonlara ulaşan videoları ve geniş takipçi kitlesi, fenomenleşmesindeki temel etken olarak öne çıkıyor.

MERT EREN BÜLBÜL’ÜN MENAJERİ KİM?

Mert Eren Bülbül 4Muse dijital pazarlama ajansı ile çalışmakta.

MERT EREN BÜLBÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

31 Ocak 2026’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, bazı sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlarda gözaltılar olduğu bildirildi.

