Kayyum yönetimindeki kanal Can Yaman'dan özür diledi

Yayınlanma:
Uyuşturucu test sonucunun yanlış yansıtılması üzerine tepki gösteren Can Yaman için, kayyum yönetimindeki Show TV canlı yayında özür diledi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası uyuşturucu test sonucu negatif çıkan ancak bazı medya organlarında pozitif çıktığı yönünde haberler yer alan ünlü oyuncu Can Yaman, söz konusu haberlere tepki göstermişti.

Ünlü oyuncunun tepkisinin ardından kayyum yönetimindeki Show TV, Can Yaman'dan özür diledi.

can-yaman-1.webp

Uyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktıCan Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktı

"KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLERİZ"

Show TV Ana Haber'de yapılan açıklamada, "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Can Yaman'ın test sonucu LED ekrana yanlışlıkla pozitif şeklinde yazılmıştı. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

CAN YAMAN’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Can Yaman, kanalın canlı yayında yayınladığı özür mesajına kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, ilgili haber kesitini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Özür için teşekkürler" notunu düştü.

can-yaman-paylasim.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Magazin
Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!
Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!
Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!
Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!
Ferdi Tayfur'un torunu ateş püskürdü: Mezar ziyareti ortalığı karıştırdı
Ferdi Tayfur'un torunu ateş püskürdü: Mezar ziyareti ortalığı karıştırdı