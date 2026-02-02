İlkay Gündoğan'a müjdeli haberi verdi

Yayınlanma:
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan'a müjdeli haberi eşi Sara Arfaoui verdi. Arfaoui, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'a müjdeli haber geldi.

2022 yılında model Sara Arfaoui ile dünyaevine giren İlkay Gündoğan, üçüncü kez baba olacağı haberini aldı.

lkay-gundogana-mujdeli-haberi-verdi-2.webp

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Instagram hesabı üzerinden bir video paylaşan Sara Arfaoui, hamile olduğunu takipçilerine duyurdu. Paylaşılan videoda Arfaoui'nin belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Hamile olduğunu açıklamasının ardından, sosyal medya hesabında 1 milyon takipçisi olan Arfaoui'ye takipçileri tarafından tebrik mesajı yağdı.

ilkay-gundogan-sara-gundogan.webp

İlkay Gündoğan da eşinin paylaştığı videoyu kendi hesabından alıntılayarak mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui çifti, 2023 yılında ilk çocukları Kais, 2025 yılında ise kızları Ella'yı kucaklarına almıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

