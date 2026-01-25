Hülya Avşar ve Tarkan küslüğü bitti: Beni utandırdı!

Yayınlanma:
Yıllardır süren Hülya Avşar–Tarkan küslüğü sona erdi. Avşar, "Beni utandırdı, sağ olsun" sözleriyle yaşananları anlattı.

Tam 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Megastar Tarkan’ın konser serisi, magazin dünyasında yıllardır konuşulan bir küslüğün sona ermesiyle de gündem oldu.

Hülya Avşar ile Tarkan arasında uzun süredir devam eden küslük, Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Tarkan konserine gitmek istemesiyle son buldu. Ancak konser biletlerinin tükenmiş olması, Avşar’ı yıllar sonra Megastar’ı aramaya itti.

hulya-avsar-ve-tarkan-kuslugu-bitti-beni-utandirdi-2.webp

Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktıKaç lira kazandığı ortaya çıktı

"GENÇLİK HATALARI İŞTE..."

Milliyet'in haberine göre, yaşananları anlatan Hülya Avşar, Tarkan’ın bizzat devreye girerek bilet sorununu çözdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı, Megastar’ın bu ince davranışı karşısında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

hulya-avsar-ve-tarkan-kuslugu-bitti-beni-utandirdi-1.webp

"Bizzat kendisi ilgilendi, utandırdı beni sağ olsun. Onu çok seviyorum. Gençlik hataları işte."

Tarkan konserinde Cem Yılmaz sürpriziTarkan konserinde Cem Yılmaz sürprizi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

