Hülya Avşar ve Tarkan küslüğü bitti: Beni utandırdı!

Tam 7 yıl aradan sonra İstanbul’da sahne alan Megastar Tarkan’ın konser serisi, magazin dünyasında yıllardır konuşulan bir küslüğün sona ermesiyle de gündem oldu.

Hülya Avşar ile Tarkan arasında uzun süredir devam eden küslük, Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Tarkan konserine gitmek istemesiyle son buldu. Ancak konser biletlerinin tükenmiş olması, Avşar’ı yıllar sonra Megastar’ı aramaya itti.

"GENÇLİK HATALARI İŞTE..."

Milliyet'in haberine göre, yaşananları anlatan Hülya Avşar, Tarkan’ın bizzat devreye girerek bilet sorununu çözdüğünü söyledi. Ünlü sanatçı, Megastar’ın bu ince davranışı karşısında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bizzat kendisi ilgilendi, utandırdı beni sağ olsun. Onu çok seviyorum. Gençlik hataları işte."

