Hedef gösterilmişti: Esra Erol özür diledi

ATV ekranlarında yayınlanan programında 'Burada şeriat yok, Ortadoğu'da var' şeklindeki ifadelerinin ardından hedef gösterilen Esra Erol, özür diledi.

16 Ocak Cuma günkü yayındaki ifadeleri refleksle kullandığını belirten Esra Erol, bugünkü programında canlı yayında özür diledi.

"Cuma günkü programım sırasında stüdyodaki konuğun sözüne canlı yayının doğası içerisinde refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmaya yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim, yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir" şeklinde konuştu.

Esra Erol

"İMANIMIZI SORGULATACAK HİÇBİR YANLIŞIN İÇİNDE OLMADIM"

"İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur. İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam" ifadelerini kullanan ünlü sunucu yanlış anladığını belirterek şu sözleri sarf etti:

"Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek ya da rencide etmemek gibi bir yanlışın içinde olmamaya da hep özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan, tartışmalara konu olmaktan üzüntü duyuyorum. Her zaman iyiden, iyilikten yana kültürümüzün özüne vurgu yaparak yürümeye, bize ihtiyacı olan herkesin derdine deva olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Esra Erol AKP ve HÜDA PAR'lıların hedefinde! Programının kapatılmasını istediler!

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz cuma günü yayınlanan programında konuklardan bir kişi 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' şeklindeki ifadelerine 'Burada şeriat yok, Ortadoğu'da var' diyerek tepki göstermişti.

Erol'un ifadeleri, aralarında AKP ve HÜDAPAR'lı isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin tepkisine yol açmıştı.

Bazı isimler Esra Erol'un uzun süredir devam eden programının sonlandırılmasını istemişti.