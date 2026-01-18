Esra Erol AKP ve HÜDA PAR'lıların hedefinde! Programının kapatılmasını istediler!

Ünlü sunucu Esra Erol’un son programında kullandığı “şeriat” çıkışı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Programındaki bir konuğun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" diye karşılık verince Esra Erol AKP'li ve HÜDAPAR'lı isimlerin hedefi oldu. Fakat Erol, sosyal medyada AKP'li ve HÜDAPAR'lı hesapların hedefi oldu.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, yaptığı açıklamada Esra Erol’a ve ATV yönetimine sert tepki gösterip, Saray'a şikayet etti.

"ESRA EROL’UN PROGRAMI NE ZAMAN KAPATILACAK?"

X'te 'Cumhurbaşkanlığı' sayfasını etiketleyen Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol’ u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol’un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN DEĞERLERİNİ AŞAĞILAMAYA KALKIŞMA"

İktidara verdiği destekle bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan ise X hesabından "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma. Ortadoğu’da şeriat yok. Petro dolar köleler var. Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram. Osmanlı’yı dünya gücü yapan adalet, hakkaniyet ve merhametin kaynağı" diye yazdı.

"ESRA EROL HADDİNİ BİL! MİLLETİN DEĞERLERİNİ AŞAĞILAMAYA KALKIŞMA!"

RTÜK Üyesi Paşa Yaşar da, X hesabından yaptığı paylaşımla Esra Erol'u hedef gösterdi.

Yaşar, "Şeriat Adalettir" ve "Osmanlı Adaleti" etiketlerini kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: