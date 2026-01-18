Esra Erol AKP ve HÜDA PAR'lıların hedefinde! Programının kapatılmasını istediler!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sunduğu programda bir konuğun “Şeriatın kestiği parmak acımaz” sözlerine, “Şeriat burada yok, Orta Doğu’da var” yanıtını veren Esra Erol, bu ifadelerinin ardından kısa sürede AKP’li ve HÜDA PAR’lı isimlerin hedefi haline geldi.

Ünlü sunucu Esra Erol’un son programında kullandığı “şeriat” çıkışı, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Programındaki bir konuğun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" diye karşılık verince Esra Erol AKP'li ve HÜDAPAR'lı isimlerin hedefi oldu. Fakat Erol, sosyal medyada AKP'li ve HÜDAPAR'lı hesapların hedefi oldu.

esraerollll.jpg

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, yaptığı açıklamada Esra Erol’a ve ATV yönetimine sert tepki gösterip, Saray'a şikayet etti.

"ESRA EROL’UN PROGRAMI NE ZAMAN KAPATILACAK?"

X'te 'Cumhurbaşkanlığı' sayfasını etiketleyen Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol’ u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol’un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?" ifadelerini kullandı.

sahzada.jpg

Esra Erol da isyan etti: Eşitsizliğe karşıyımEsra Erol da isyan etti: Eşitsizliğe karşıyım

"MİLLETİN DEĞERLERİNİ AŞAĞILAMAYA KALKIŞMA"

İktidara verdiği destekle bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan ise X hesabından "Esra Erol haddini bil. Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma. Ortadoğu’da şeriat yok. Petro dolar köleler var. Şeriat, senin kafanın alamayacağı kadar yüce bir kavram. Osmanlı’yı dünya gücü yapan adalet, hakkaniyet ve merhametin kaynağı" diye yazdı.

yusuf.jpg

"ESRA EROL HADDİNİ BİL! MİLLETİN DEĞERLERİNİ AŞAĞILAMAYA KALKIŞMA!"

RTÜK Üyesi Paşa Yaşar da, X hesabından yaptığı paylaşımla Esra Erol'u hedef gösterdi.

Yaşar, "Şeriat Adalettir" ve "Osmanlı Adaleti" etiketlerini kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esra Erol’un son programında yaşananlar kabul edilemez bir hadsizlik örneği! Konuk 'Şeriatın kestiği el acımaz' deyince, hemen atlayıp 'Şeriat burada yok, Ortadoğu’da var' diyerek İslam’ın en yüce adalet sistemini aşağılamaya kalkıştı. Bu, cahilce bir genelleme ve bilinçli bir çarpıtma!

Gerçek şeriat, Ortadoğu’daki petro-dolar rejimlerinin, krallıkların, diktatörlüklerin gölgesinde değil; adalet, hakkaniyet, merhamet ve eşitlik üzerine kurulu ilahi bir nizamdır. Osmanlı’yı asırlarca dünya gücü yapan, mazlumun yanında duran, zulmü kökünden kesen işte bu şeriat anlayışıydı. 'Şeriatın kestiği el acımaz' sözü, tam da bu adaleti ifade eder – keyfi değil, hakka dayalı ceza! Esra Erol, milletin inanç değerlerini reyting uğruna rencide etmeyi bırakmalı.

Programlarında zaten ahlaki çöküntüleri, çarpık ilişkileri pompalayarak toplumu zehirleyen biri, bir de dinin kaynağına dil uzatıyor. Bu, affedilir bir hata değil; sistematik bir saygısızlık!

Yusuf Hoca’yı ve gerçek İslam anlayışını savunan herkesi destekliyorum. Ekranları kirleten bu tarz yayınlar yerine, milletimizin değerlerini yücelten içerikler gelsin. Haddini bilen sunucular gelsin! Esra Erol haddini bil! Milletin değerlerini aşağılamaya kalkışma!"

pasa.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Tunceli'de beyaz esaret
Tunceli'de beyaz esaret
Atlas cinayeti için Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verildi!
Atlas cinayeti için Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verildi!
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek