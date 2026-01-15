Hafsanur Sancaktutan'a Özgü Namal sorusu: Söz konusu olamaz

Bebek'te kameralara yansıyan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Kıskanmak dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Özgü Namal'ın evlendikten sonra oyunculuğu bırakması hakkında konuştu.

2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, oyunculuğa 2023'te dönmüştü.

"Durumu çok ciddi!"

"OYUNCULUĞU BIRAKMAK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, "Siz aşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna yanıt veren Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı: