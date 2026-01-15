Hafsanur Sancaktutan'a Özgü Namal sorusu: Söz konusu olamaz

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, gazetecilerin Özgü Namal hatırlatması üzerine, "Siz aşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna yanıt verdi.

Bebek'te kameralara yansıyan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Kıskanmak dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Özgü Namal'ın evlendikten sonra oyunculuğu bırakması hakkında konuştu.

2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, oyunculuğa 2023'te dönmüştü.

"OYUNCULUĞU BIRAKMAK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, "Siz aşık olsaydınız oyunculuğu bırakır mıydınız?" sorusuna yanıt veren Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı:

  • "Özgü Namal'ı çok severim. Muhteşem bir kadın. Bu konu hakkında yorum yapamam ama ben olsam bırakmam. Beni, oyuncuyken tanıdı, öyle devam etmeme karışmamalı. Çocuğum için de bunu yapmam.
  • Ben vazgeçmeden işime devam ederim, ona da vazgeçmemeyi gösteririm. Biz çalışan ve üreten kadınlarız. Çalışmayı özleriz.
  • Tabii ki çocuk olunca bir süre ara verilebilir ama oyunculuğu bırakmak söz konusu olamaz. Çocuk, setlere benimle beraber gelip gider. Yapan arkadaşlarım da var. Gurur duyarım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

