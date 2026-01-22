Giorgio Armani'nin evi 9,95 milyon dolara satışta! Kullanmaya ömrü yetmemişti

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü modacı Giorgio Armani’nin New York’ta kendisi için tasarlattığı lüks dairesi, vefatından aylar sonra 9,95 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden dünyaca ünlü modacı Giorgio Armani’nin, New York’ta bizzat kendisi için tasarlattığı ancak kullanmaya ömrünün yetmediği lüks dairesi satışa sunuldu.

Manhattan’ın en prestijli noktalarından Madison Avenue'de bulunan daire, modacının vefatı sonrası mirasın düzenlenmesi süreci kapsamında 9,95 milyon dolarlık fiyatla satış listesine konuldu.

giorgio-armaninin-evi-995-milyon-dolara-satista-kullanmaya-omru-yetmemisti-2.webp

Armani’nin şahsi kullanımına özel olarak tasarlanan ancak efsane ismin taşınmaya fırsat bulamadığı bu daire, sıfır ayarında olmasıyla dikkat çekiyor.

2 bin 5 metrekarelik daireye yarı özel bir asansörle ulaşılan kireç taşı kaplı giriş galerisinden giriliyor.

giorgio-armaninin-evi-995-milyon-dolara-satista-kullanmaya-omru-yetmemisti-3.webp

10 metrelik tavanlar, özel parke zeminler ve büyük pencereler dikkat çekiyor.

İtalya’da özel olarak üretilen mutfak ünitesi en üst segment teknolojiyle donatılırken; banyolarda Brezilya kuvarsiti ve nadide Azul Macaubas mermeri kullanıldı.

giorgio-armaninin-evi-995-milyon-dolara-satista-kullanmaya-omru-yetmemisti-5.webp

YAŞAYAN BİR TASARIM MİRASI

Emlak danışmanlarına göre bu satış, sadece bir gayrimenkul satışı değil; aynı zamanda Armani’nin estetik mirasına sahip olma fırsatı sunuyor.

Binada yaşayanlar sadece bir eve değil, aynı zamanda; fitness stüdyosu ve spa merkezi, zen çay odası, binadaki özel restorandan doğrudan servis, tamamen armani casa mobilyalarıyla döşenmiş peyzajlı teras gibi ayrıcalıklara da sahip oluyor.

giorgio-armaninin-evi-995-milyon-dolara-satista-kullanmaya-omru-yetmemisti-6.webp

MİRAS PLANI ÇERÇEVESİNDE SATIŞTA

Giorgio Armani’nin vefatının ardından şirketin ve kişisel varlıklarının yönetimi, kendisinin yıllar önce kurduğu vakıf ve miras planı çerçevesinde ilerliyor.

New York’taki bu mülkün satışı da bu stratejik planın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

giorgio-armaninin-evi-995-milyon-dolara-satista-kullanmaya-omru-yetmemisti-1.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

